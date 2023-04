Mit viel Geräuschkulisse um den Wechsel zog es Robert Lewandowski vergangenen Sommer zum FC Barcelona. Ist nach einem Jahr wieder Schluss?

WAS IST PASSIERT? Die Verantwortlichen des FC Barcelona hegen offenbar Zweifel an Robert Lewandowski. Laut der spanischen AS könnten sich die Wege im Sommer nach nur einer Saison schon wieder trennen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach sollen die Barça-Bosse von Lewandowskis Auftritten in großen Spielen enttäuscht sein. Vor allem die Leistung des Polen im Halbfinal-Rückspiel in der Copa del Rey gegen Real Madrid soll für Stirnrunzeln in der Chefetage der Katalanen gesorgt haben. Nach der 0:4-Klatsche hatte auch die Presse kein gutes Haar an ihm gelassen.

Auch die anderen Leistungen von Lewandowski in den Clásicos (ein Tor in insgesamt vier Spielen) sowie die zwei Spiele gegen den FC Bayern in der Champions League (kein Treffer) sollen kritisch gesehen werden. Darüber hinaus hätten sich Präsident Joan Laporta und Co. in den Europa-League-Playoffs gegen Manchester United, in denen er "nur" einmal traf, mehr von dem ehemaligen FCB-Stürmer erhofft.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Die Zahlen zeigen, dass Lewandowski in den wichtigen Spielen zu sehr abtaucht. Zudem erzielte er trotz seiner 27 Saisontore zu wenig entscheidende Treffer. Nur in drei Ligaspielen sorgten Tore von dem 34-Jährigen für eine höhere Punktausbeute.