Heute findet die Partie FC Augsburg vs. Schalke 04 statt. GOAL verrät Euch, wie Ihr die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM bei Sky sehen könnt.

Wir erleben den 25. Spieltag in der Bundesliga. Hierbei geht am Samstag auch das Kräftemessen FC Augsburg vs. Schalke 04 über die Bühne. Der Anpfiff in der WWK Arena erfolgt um 15.30 Uhr.

Für den FC Augsburg wartet diese Partie nach einer Auswärtsniederlage beim FC Bayern München. Allerdings gewann die Elf von Enrico Maaßen vor zwei Wochen gegen Werder Bremen und unterstrich damit ihre eigentlich gute Form.

Schalke 04 ist hingegen seit sieben Liga-Auftritten ungeschlagen. Nach zwei Dreiern gegen den VfB Stuttgart und in Bochum rang das Team von Thomas Reis dem in der Vorwoche BVB ein Remis ab.

Heute um 15.30 Uhr findet in der Bundesliga die Partie FC Augsburg vs. Schalke 04 statt. GOAL erklärt Euch, wie Ihr sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM die Bundesliga heute bei Sky sehen könnt.

FC Augsburg vs. Schalke 04: TV und LIVE-STREAM – die Bundesliga heute bei Sky

Spiel: FC Augsburg vs. Schalke 04 (HIER bei WOW im LIVE STREAM schauen) Datum: Samstag, 18. März 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: WWK Arena (Augsburg)

FC Augsburg vs. Schalke 04 heute live im TV anschauen

Sky hält die alleinigen Rechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga. Deswegen könnt Ihr das Kräftemessen Augsburg vs. Schalke 04 nur hier sehen. Wenn Ihr die Begegnung zwischen den Fuggerstädtern und den Knappen in voller Länge sehen wollt, müsst Ihr auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) schalten.

Dies sind die Informationen zur Übertragung:

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Vorberichte ab: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Kommentar: Hannes Herrmann

Falls Ihr die Partie in der WWK Arena im Fernsehen verfolgen möchtet, kommt Ihr nicht um das Bundesliga-Paket herum. Hierbei könnt Ihr Einzelabos für 27 Euro und Kombinationen mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro abschließen. Sky versorgt Euch auf seiner Homepage mit zahlreichen weiterführenden Informationen.

FC Augsburg vs. Schalke 04 heute in der Bundesliga Sky Konferenz mitverfolgen

Am Samstag stehen fünf Spiele des 25. Spieltags in der Bundesliga auf dem Programm. Vier davon steigen um 15.30 Uhr. Denn: Zusätzlich kommt es zu den Aufeinandertreffen Hoffenheim vs. Hertha BSC, Bochum vs. RB Leipzig und Stuttgart vs. Wolfsburg. Deshalb könnt Ihr bei Sky Sport Bundesliga (HD), bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und bei Sky Sport Top Event (HD) eine Konferenz mitverfolgen.

Die wichtigsten Daten zur Übertragung der Konferenz:

Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Moderation: Michael Leopold

Michael Leopold Experte: Dietmar Hamann

Dietmar Hamann Gezeigte Spiele: Augsburg vs. Schalke 04, Bochum vs. RB Leipzig, Hoffenheim vs. Hertha BSC und Stuttgart vs. Wolfsburg.

FC Augsburg vs. Schalke 04 heute via LIVE-STREAM anschauen

Wenn Ihr ohne Fernseher klarkommen müsst, helfen Euch die LIVE-STREAMS weiter. Denn: Sky zeigt sein komplettes Programm im Internet. Damit könnt Ihr die Partie FC Augsburg vs. Schalke 04 mit einer geeigneten Verbindung von überall aus sehen. Zudem stehen zwei Alternativen zur Auswahl.

So könnt Ihr FC Augsburg vs. Schalke 04 bei Sky Go mitverfolgen

Das hauseigene Streaming-Portal Sky Go bildet die Erste davon. Allerdings findet die dafür notwendige Freischaltung nicht unverzüglich nach dem Vertragsabschluss statt. Infolgedessen müsst Ihr bei einer heutigen Buchung wahrscheinlich auf WOW oder eine Wiederholung zurückgreifen.

So könnt Ihr Euch FC Augsburg vs. Schalke 04 bei WOW sehen

WOW ist der Name des ehemaligen Sky Ticket. Damit erfolgt die Aktivierung sofort. Überdies sieht diese Option keine Bindung vor. Wenn Ihr Euch für das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro entscheidet, könnt Ihr mit zwei Endgeräten das komplette Sportangebot mitverfolgen. In puncto Fußball erstreckt sich das Programm zusätzlich etwa auf den DFB-Pokal, die 2. Bundesliga und die englische Premier League. Dazu kommen die ATP World Tour, die Formel 1, die NHL sowie die PGA Tour.

FC Augsburg vs. Schalke 04 heute live im TICKER

Überdies könnt Ihr mithilfe des TICKERS von GOAL zu den Geschehnissen im Kräftemessen FC Augsburg vs. Schalke 04 im Bilde bleiben. Denn: Wir informieren Euch zu sämtlichen relevanten Ereignissen in der WWK Arena. Hierfür erhaltet Ihr von uns Push-Benachrichtigungen.

Highlights bei DAZN, in der ARD und im ZDF: So seht Ihr FC Augsburg vs. Schalke 04

Ergänzend dazu könnt Ihr Euch ab 17.30 Uhr die besten Szenen des Spiels zwischen den Fuggerstädtern und den Knappen in der Highlight Show von DAZN anschauen. Alternativ werdet Ihr ab 18.30 Uhr bei der Sportschau auf ARD und ab 23.00 Uhr beim Aktuellen Sportstudio des ZDF fündig. Ihr könnt alle Programmpunkt im TV sowie im Stream sehen.

FC Augsburg vs. Schalke 04 heute im LIVE STREAM nur auf Sky?

Im Pay-TV: Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Konferenz: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event (HD), Im LIVE-STREAM: Sky Go / WOW Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ARD / ZDF

FC Augsburg vs. Schalke 04: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Etwa eine Stunde vor dem Anstoß folgen die Startformationen.