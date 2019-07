FC Augsburg vs. Greuther Fürth: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen - alles zur Übertragung des Testspiels

Der FC Augsburg testet beim Schauinsland-Cup gegen Greuther Fürth. Goal verrät Euch, wie Ihr die Partie im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Der hat die Vorbereitung auf die neue -Saison aufgenommen. Im Rahmen des Schauinsland-Cups in Heimstetten testet man gegen . Anstoß der Begegnung ist am Samstag um 15 Uhr.

Der Modus des Turniers ist leicht zu verstehen: Alle Spiele gehen jeweils über 45 Minuten, bei Unentschieden folgt direkt ein Elfmeterschießen. Neben dem FC Augsburg und Greuther Fürth gehen auch und an den Start.

Ein erstes Testspiel gegen den Landesligisten FC Gundelfingen hat der FC Augsburg zuletzt mit 6:0 gewonnen. Die Tore erzielten Ruben Vargas (18.), Florian Niederlechner (21./26.), Dorian Cevis (47.), Andre Hahn (56.) und Lukas Petkov (66.).

Greuther Fürth hat in zwei Testspielen dagegen zunächst ein 1:1-Unentschieden abgerungen, um im zweiten Duell wenige Stunden später eine 0:1-Niederlage zu kassieren. Am Sonntag, den 28. Juli, startet der Zweitligist gegen in die neue Saison.

FC Augsburg gegen Greuther Fürth: Die Details der Partie in der Übersicht

Duell FC Augsburg - Greuther Fürth Datum Samstag, 13. Juli 2019 | 15 Uhr Ort Stadion im Sportpark (Heimstetten) Zuschauer 5.000 Plätze

FC Augsburg gegen Greuther Fürth heute live im TV sehen - geht das?

Zwei Wochen bevor die in die neue Saison startet, misst sich Greuther Fürth mit dem FC Augsburg. Das Aufeinandertreffen gibt es am Samstag um 15 Uhr im deutschen Fernsehen zu sehen.

Der frei empfangbare Sender Sky Sport News HD überträgt das gesamte Turnier aus Heimstetten. Somit könnt Ihr Augsburg gegen Fürth am Samstag live und in voller Länge im Free-TV schauen.

Bereits um 14.45 Uhr beginnt der Sender mit der Übertragung. Sobald in der Partie ein Sieger gefunden wurde, folgt mit 1860 München vs. Borussia M'Gladbach das zweite Duell des Tages.

Darüber hinaus habt Ihr jedoch auch die Möglichkeit, die Begegnungen des Schauinsland-Cups im LIVE-STREAM zu verfolgen. Wie das geht, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt. Dort liefern wir Euch alle Infos.

FC Augsburg vs. Greuther Fürth: Das Testspiel im LIVE-STREAM verfolgen

Wie bereits erwähnt, wird das Duell zwischen Augsburg und Fürth auch im LIVE-STREAM übertragen . Das kann hilfreich sein, wenn Ihr kein TV-Gerät in der Nähe habt oder Sky Sport News HD von Eurem Anbieter nicht zur Verfügung gestellt wird.

Der LIVE-STREAM von Sky Sport News HD bietet Euch dabei die identischen Inhalte wie die TV-Übertragung. Ihr bekommt somit exakt die gleichen Bilder geliefert wie der Zuschauer am TV-Gerät - und müsst auch keinen anderen Kommentator befürchten.

Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Stream des Sportnachrichtensenders.

FC Augsburg gegen Greuther Fürth: Die Aufstellungen

Der Spielplan des Schauinsland-Cups 2019 im Überblick

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle.

15 Uhr: FC Augsburg – SpVgg Greuther Fürth

16 Uhr: TSV 1860 München – Borussia Mönchengladbach

17 Uhr: Spiel um Platz drei

18 Uhr: Finale