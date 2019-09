FC Augsburg: Felix Uduokhai übt deutliche Kritik

Der FC Augsburg ist gegen Bayer Leverkusen weiterhin sieglos. Abwehrspieler Felix Uduokhai übt nach dem 0:3 deutliche Kritik.

Abwehrspieler Felix Uduokhai hat nach dem 0:3 (0:1) des gegen deutliche Kritik am schwachen Auftritt seiner Mannschaft geübt.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Jeder muss sich hinterfragen, ob man nicht mehr machen kann. Man hat gesehen, dass Leverkusen spielt und klar besser war als wir, aber man darf das Stadion nicht ohne Gegenwehr verlassen", monierte der 22-Jährige.

Gegen Teams wie Leverkusen müsse man "mit Mut und Aggressivität auftreten. Das habe ich sehr vermisst", ergänzte Uduokhai, Augsburger Leihgabe des . Zudem habe es der FCA "nicht geschafft, nach vorne zu spielen. Das ist sehr enttäuschend". Trainer Martin Schmidt bemängelte, "dass der letzte Pass nicht gekommen ist. Da waren wir zu ungenau".

FCA gegen Leverkusen weiter sieglos

Der FCA, der gegen Bayer auch im 17. Anlauf nicht gewinnen konnte, hat bisher erst fünf Punkte aus sechs Spielen geholt. Nun warten die schweren Aufgaben in Gladbach (6.10.) und nach der Länderspielpause zu Hause gegen Bayern München (19.10.).

"Wir müssen noch ruhiger am Ball werden, dann bin ich zuversichtlich für die kommenden Spiele", sagte Routinier Stephan Lichtsteiner trotz des Rückschlags. Es gelte nun, meinte Tin Jedvaj, "den Kopf hochzunehmen, eine Woche gut zu arbeiten und es dann in Gladbach besser zu machen".

Dies will sich vor allem Florian Niederlechner zu Herzen nehmen, der Bayer mit einem Eigentor in Führung gebracht hatte (34.). In den letzten Wochen sei er noch als Torjäger gefeiert worden, nun sei er "der Depp. Das ist ein blödes Gefühl und brauche ich nicht noch mal".