Köln holt wichtigen 3:2-Sieg beim FC Augsburg - die Partie im TICKER zum Nachlesen

Köln holt einen ganz wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Zur Pause schien das Spiel entschieden, Augsburg kam in Hälfte zwei nicht mehr ganz ran.

Der 1. FC Köln darf im Kampf gegen den Abstieg weiter auf ein Happy End hoffen. Nach dem Coup gegen RB Leipzig (2:1) legte die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel mit einem am Ende etwas glücklichen 3:2 (3:0) beim FC Augsburg nach. Nach Treffern des überragenden Ondrej Duda (8./33.) und Florian Kainz (23.) zitterte sich die Geißbock-Elf zum zweiten Sieg nacheinander und sprang mit drei Punkten Vorsprung vor Hertha BSC auf den Relegationsplatz.

Die Berliner haben aufgrund ihrer Quarantäne allerdings noch sechs Spiele zu absolvieren, Köln nur noch drei. Dasselbe gilt für den FCA, der nach einer katastrophalen ersten Halbzeit und Treffern durch Robert Gumny (54.) und Ruben Vargas (62.) das Spiel fast noch gedreht hätte. Nach nur einem Punkt aus den vergangenen vier Spielen hat die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich ein solides Polster auf die Abstiegsplätze verspielt: Sie liegt nur noch vier Zähler vor den Rheinländern.

Die Kölner waren von Beginn an gewillt, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen, und wurden für ihnen Mut zur Offensive prompt belohnt. Duda erzielte nach einer Flanke von Ellyes Skhiri mit einem Volleyschuss von der Strafraumgrenze ein Traumtor, Kainz legte gegen die miserabel sortierten und in der Defensive desorientierten Gastgeber nach. Danach düpierte Duda ein weiteres Mal die Abwehr der Augsburger, die erstmals seit achteinhalb Jahren bereits in der ersten Halbzeit drei Gegentreffer kassierten.

Herrlich reagierte auf die desolate Vorstellung seiner Mannschaft noch vor der Pause und brachte Jan Moravek und Gumny für die indisponierten Tobias Strobl und Raphael Framberger. Tatsächlich zeigte sich Augsburg nach Wiederbeginn stark verbessert, dafür verloren die bis dahin sehr konzentriert verteidigenden Kölner zwischenzeitlich den Faden und ließen sich durch Gumny und Vargas böse überraschen, Skhiri verhinderte auf der Linie den Ausgleich (72.).

FC Augsburg - 1. FC Köln Anpfiff: Heute, 20.30 Uhr | Endstand: 2:3 (0:3) Tore 0:1 Duda (8.), 0:2 Kainz (23.), 0:3 Duda (33.), 1:3 Gumny (54.), 2:3 Vargas (62.) Aufstellung Augsburg Gikiewicz - Framberger (42. Gumny), Oxford, Gouweleeuw, Iago - Strobl (42. Moravek), Gruezo - Caligiuri (87. Richter), Vargas, Hahn - Finnbogason (46. Jensen) Aufstellung Köln T. Horn - Schmitz, Czichos, Bornauw, J. Horn (65. Katterbach) - Skhiri, Hector - Wolf, Duda, Kainz (69. Drexler) - Andersson (79. Rexhbecaj) Gelbe Karten Wolf (Köln, 44.), Gumny (Augsburg, 45.+2), Gruezo (Augsburg, 52.), Rexhbecaj (Köln, 80.), Duda (Köln, 90.)

SCHLUSSPFIFF | FC Augsburg - 1. FC Köln 2:3 (0:3)

90.+4 | Noch immer sind knapp drei Minuten zu absolvieren. Das Zittern geht weiter bei Köln. Und Augsburg darf noch hoffen.

90.+3 | Wolf hält den Ball an der rechten Eckfahne, doch dann bekommt Gegenspieler Iago noch Unterstützung von Gruezo. Mit zwei Mann gelingt es dem FCA, die Kugel zu erobern.

90.+2 | Köln geht gegen den Aufbau der Augsburger ins offensive Pressing. Das Funkel-Team will den Ball so weit wie möglich weghalten vom eigenen Sechzehner.

90.+1 | Das dauert noch ein bisschen in Augsburg: Es werden insgesamt sechs Minuten nachgespielt.

90. Minute | Sechste Gelbe Karte für Ondrej Duda in dieser Saison für ein Foul in der Offensive.

90. Minute | Augsburg vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Duda (Köln)

90. Minute | Die Rheinländer spielen den Standard kurz - und verlieren dann den Ball.

90. Minute | Gouweleuuw foult Rexhbecaj. Es gibt noch mal einen Freistoß für die Kölner auf der rechten Seite.

89. Minute | Köln klärt den Standard ohne Probleme.

88. Minute | Freistoß für Augsburg links in der Nähe des Strafraumecks nach einem Foul an Vargas.

87. Minute | In der Offensive haben die Augsburger nun im zweiten Durchgang genau dieselben Werte, die Köln vor der Pause hatte: neun Abschlüsse, davon kamen fünf aufs Tor. Der Unterschied: Köln hat drei Tore erzielt - Augsburg nur zwei. Bleibt das so? Noch knapp fünf Minuten sind zu spielen ...

87. Minute | Augsburg vs. Köln heute im LIVE-TICKER | Wechsel beim FCA: Richter kommt für Caligiuri

85. Minute | Katterbach geht an der Seitenlinie nach einem Zweikampf mit Gumny zu Boden. Es geht aber nur mit einem Einwurf für die Gäste weiter.

84. Minute | Ein Torschuss der Kölner - das ist eine Seltenheit in diesem Durchgang. Duda setzt sich im Dribbling durch, zieht on links ins Zentrum und schießt dann aus 17 Metern knapp über das FCA-Gehäuse.

82. Minute | Köln sorgt nicht für Entlastung nach vorne, zu groß ist wohl die Sorge, hinten in Unterzahlsituationen zu geraten.

80. Minute | Die erste Aktion von Elvis Rexhbecaj ist ein Foul an Vargas im Mittelfeld. Das gibt gleich Gelb von Schiri Martin Petersen. Es ist die vierte Verwarnung für den Kölner in dieser Saison.

80. Minute | FC Augsburg vs. 1. FC Köln im TICKER | Gelbe Karte für Rexhbecaj (Köln)

79. Minute | FC Augsburg vs. Köln heute im LIVE-TICKER | Wechsel beim FC: Rexhbecaj kommt für Andersson

78. Minute | Gumny flankt von rechts an den Elfmeterpunkt, wo Andre Hahn das Kopfballduell gewinnt. Die Kugel fliegt aber dann ganz knapp links am Tor der Kölner vorbei. Mittlerweile hätte der FCA bereits ein Unentschieden verdient. Köln ist im Vergleich zur ersten Hälfte nicht mehr wieder zu erkennen.

76. Minute | Die letzten 15 Minuten werden nun für beide Teams eine Zitterpartie. Köln darf hinten keine Lücken mehr lassen, Augsburg muss in der Offensive auf Brechstangen-Fußball umstellen. Bekommen die Gäste dadurch Konterchancen und die Möglichkeit zum dann wohl entscheidenden 4:2?

74. Minute | Augsburg ist ganz klar das Team der zweiten Halbzeit und beschäftigt nun die Kölner ständig in deren Defensive. Die Funkel-Elf bringt kaum Entlastendes zustande. Augsburg brachte fünf von sieben Abschlüssen aufs Tor (zwei waren drin), Kölns vier Versuche nach Wiederbeginn flogen vorbei oder wurden geblockt.

72. Minute | Oh, das war sooo knapp: Nach der Ecke kommt der Ball rechts in den Sechzehner zum dort sehr frei stehenden Gumny. Dessen Kopfball aus etwa zehn Metern und spitzem Winkel senkt sich über Kölns Keeper Horn hinweg in Richtung linker Winkel, aber Skhiri köpft die Kugel auf der Linie stehend noch gerade so weg.

71. Minute | Nach einem Freistoß von Caligiuri von der rechten Seite gehen Oxford und Andersson hoch zum Kopfball. Der Kölner ist als letzter dran. Ecke.

69. Minute | FC Augsburg gegen Köln im LIVE-TICKER | Wechsel beim FC: Drexler kommt für Kainz

69. Minute | Mit Dominick Drexler kommt beim FC ein frischer Spieler für Kontersituationen. Florian Kainz geht raus.

67. Minute | Bisher hat Augsburg übrigens in der Bundesliga nach einem Drei-Tore-Rückstand noch nie gepunktet. Wird heute also beim FCA Geschichte geschrieben? Knapp 25 Minuten bleiben dafür noch Zeit.

66. Minute | Dass das Spiel nach der Pause diesen Verlauf nimmt, den es eben im Moment nimmt, kommt genauso überraschend wie die Kölner Show in der ersten Halbzeit. Ende: offen!

65. Minute | FC Augsburg vs. 1. FC Köln im TICKER | Wechsel bei Köln: Katterbach kommt für J. Horn

65. Minute | Für Jannes Horn geht es nicht weiter. Für die Kölner kommt deshalb mit Noah Katterbach der erste Einwechselspieler am heutigen Abend.

63. Minute | Vargas trifft zum sechsten Mal in dieser Saison - fünf Tore davon erzielte er zu Hause.

62. Minute | Im Mittelfeld rutscht Kölns Jannes Horn bei einem Angriff der Gastgeber aus und verletzt sich dabei, aber die Partie geht weiter. Der FCA verlagert das Geschehen auf die rechte Seite, wo schließlich Frederik Jensen durchstößt bis an die Torauslinie. Seine Hereingabe ins Zentrum erreicht etwa acht Meter vor dem Tor Ruben Vargas, der flach an Keeper Horn vorbei den Anschlusstreffer erzielt.

62. Minute | FC Augsburg vs. Köln heute im LIVE-TICKER | TOOOOOOOOR für den FCA: 2:3 Vargas

60. Minute | Kölns Marius Wolf zielt aus 14 Metern von links im Strafraum nur ganz knapp rechts am Tor der Augsburger vorbei am Ende eines schnellen Konters der Kölner.

58. Minute | Das frühe Tor der Augsburger nach Wiederbeginn wird nun natürlich auch dafür sorgen, dass die Intensität in den Zweikämpfen hoch sein wird im weiteren Verlauf. Köln hat gemerkt: Heute muss man alles reinhauen, um wirklich zum Auswärtssieg zu kommen.

57. Minute | Eine relativ entspannte zweite Halbzeit war es für Köln also nur etwa zehn Minuten lang. Augsburg ist durch den Treffer natürlich nun hellwach und wird seine offensive Ausrichtung weiter verfolgen.

55. Minute | Für Gumny, der ja erst kurz vor der Pause eingewechselt worden ist, war der Treffer heute übrigens nicht nur eine Saisonpremiere: Im 21. Bundesligaspiel gelingt dem 22-Jährigen sein erstes Treffer im deutschen Fußball-Oberhaus.

54. Minute | Geht doch noch was für den FCA? Immerhin ist ein Anfang gemacht. Nach einer Ecke von der rechten Seite bekommt dieses Mal Köln den Ball nicht aus dem Strafraum. Frederik Jensen kann die Kugel links in der Box behaupten und aufs Tor bringen. Czichos verhindert zwar zunächst den Einschlag, aber den Abpraller bringt dann Robert Gumny aus kurzer Entfernung über die Linie.

54. Minute | FC Augsburg vs. Köln heute im LIVE-TICKER | TOOOOOOOOR für den FCA: 1:3 Gumny

53. Minute | Köln hatte vor der Pause knapp 60 Prozent Ballbesitz. Nach dem Seitenwechsel ist die Kugel nun die meiste Zeit in den Reihen der Gastgeber. Köln arbeitet nur gegen den Ball.

52. Minute | FC Augsburg - 1. FC Köln im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Gruezo (FCA)

52. Minute | Augsburgs Carlos Gruezo sieht für ein Foul im Mittelfeld zum vierten Mal in dieser Spielzeit die Gelbe Karte. Ihm droht also im Saisonendspurt noch eine Sperre.

51. Minute | Augsburg startet zumindest mal überhaupt offensiv in diesen zweite Durchgang. So viel Schwung nach vorne war vor der Pause gar nicht zu sehen. Köln lässt den FCA machen, die Führung ist ja auch mehr als komfortabel.

50. Minute | Gouweleuuw köpft aus dem Strafraumzentrum nach einem Freistoß von Caligiuri aus dem Halbfeld über das Kölner Gehäuse.

48. Minute | Nach der folgenden Ecke können die Kölner das Geschehen klären, ohne dass es eine weitere Augsburger Möglichkeit gibt.

47. Minute | Vargas bringt den ersten Ball der Gastgeber heute Abend aufs Tor der Gäste, aber Kölns Keeper Horn lenkt den Schuss aus etwa 13 Metern mit einer Hand über den Kasten.

46. Minute | Bereits der dritte Wechsel in diesem Spiel beim FC Augsburg: Für Alfred Finnbogason ist nun Fredrik Jensen auf dem Rasen.

46. Minute | Augsburg vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER | Wechsel beim FCA: Jensen kommt für Finnbogason

46. Minute | Die zweite Halbzeit läuft! Kann Augsburg hier noch einmal zurückkommen?

Halbzeit | Während der als Tabellenvorletzte in die Partie gegangene 1. FC Köln überhaupt keine Nervosität erkennen lässt, ist der FC Augsburg an diesem Abend bisher ein einziges zitterndes Nervenbündel. Nach Dudas frühem Traumtor zum 1:0 spielte sich Köln offensiv in einen regelrechten Rausch. Allerdings unterstützte Augsburg das mit einem defensiven "Tag der offenen Tür" auch nach Kräften. Die Partie scheint entschieden. Augsburg braucht ein frühes Tor nach Wiederbeginn, um überhaupt wieder Hoffnung schöpfen zu können in diesem Spiel.

HALBZEIT | FC Augsburg vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER | Spielstand: 0:3 | Tore: 0:1 Duda (8.), 0:2 Kainz (23.), 0:3 Duda (33.)

45.+2 | Robert Gumny köpft den Ball aus etwa elf Metern an die Latte, aber er setzt sich in dieser Szene im Luft-Duell mit Jannes Horn schubsend sehr unfair ein. Deshalb gibt es Gelb für ihn - zum vierten Mal in dieser Saison. Ein Treffer hätte also nicht gezählt.

45.+2 | FC Augsburg vs. Köln heute im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Gumny (FCA)

45. Minute | Marius Wolf foult Vargas im Mittelfeld. Das bringt ihm seine dritte Gelbe Karte in dieser Saison ein.

44. Minute | Ob Köln diese Statistik-News Angst macht? Als der FC letzmals 3:0 in einem Bundesligaspiel führte, ging es am Ende 3:4 aus - das war beim Spiel gegen den FC Freiburg im Dezember 2017 der Fall.

44. Minute | FC Augsburg - 1. FC Köln heute im TICKER | Gelbe Karte für Wolf (Köln)

42. Minute | Auch Robert Gumny ist neu dabei. Für ihn weicht Raphael Framberger.

42. Minute | Jan Moravek kommt bei Augsburg für Tobias Strobl ins Spiel. Trainer Herrlich versucht also nun durch neues Personal Impulse zu setzen für das FCA-Spiel.

42. Minute | FC Augsburg vs. Köln im LIVE-TICKER | Wechsel beim FCA: Gumny kommt für Framberger

42. Minute | FC Augsburg vs. Köln im LIVE-TICKER | Wechsel beim FCA: Moravek kommt für Strobl

41. Minute | Dieses Mal geht Keeper Horn mit beiden Fäusten zum Ball - mit Erfolg. Es geht weiter mit einem Einwurf.

41. Minute | Jetzt klärt Czichos links im Strafraum zur nächsten Ecke für die Fuggerstädter.

40. Minute | Hector köpft den Ball nach der Hereingabe von Caligiuri von rechts aus dem Sechzehner.

39. Minute | Jetzt kommt Augsburg immerhin zur ersten Ecke in dieser Partie.

38. Minute | Nur noch mal zur Erinnerung und Verdeutlichung: Von den Herrlich-Schützlingen kam heute - bei überhaupt erst drei Versuchen - noch kein Ball auf FC-Torhüter Horn. Keiner!

36. Minute | Dass diese Partie nach gut 30 Minuten bereits entschieden ist, das hätte wohl selbst die größten Fußball-Experten und auch nicht die größten Kölner Fan-Optimisten gedacht. Die Rheinländer nutzen die Angebote der Augsburger heute gnadenlos aus.

34. Minute | Duda schnürt also einen Doppelack. Damit steht er nun bei sieben Saisontoren.

33. Minute | Wahnsinn, was Köln offensiv und was Augsburg defensiv abliefert. Die Gastgeber machen es der Funkel-Elf sehr leicht, aus dem Mittelfeld das Geschehen auf den offenen linken Flügel zu verlagern. Marius Wolf steht beim Pass aus dem Zentrum knapp nicht im Abseits, er kann dann den Ball wieder mit Übersicht perfekt in den Sechzehner legen. Ondrej Duda steht dieses Mal elf Meter vor dem Tor frei - und vollenet erneut in den rechten Winkel.

33. Minute | Augsburg vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER | TOOOOOOOOR für den FC: 0:3 Duda

32. Minute | Köln hat jetzt übrigens auch ein klares Plus beim Ballbesitz von etwa 60 Prozent. An den Augsburgern geht diese Partie doch zu sehr großen Teilen ziemlich vorbei. Köln ist das aktivere Team, dass lauf- und zweikampfstark agiert.

30. Minute | Köln läuft mit drei Angreifern auf die Zweier-Abwehr der Augsburger zu. Anderssons Schuss aus acht Metern wehrt dann aber an der Fünfergrenze FCA-Schlussmann Gikiewicz stark ab.

28. Minute | Immer wieder sind es die Kölner, die weitere Angriffe fahren. Erst läuft sich Andersson auf der rechten Seite fest, jetzt kommt Hector links mit dem letzten Pass nicht durch in die Box.

26. Minute | Eine Reaktion der Augsburger auf den Zwei-Tore-Rückstand ist nicht zu beobachten bisher. Die Kölner sind ganz klar "Chef im Ring" - auf jeden Fall bisher.

20' Cali marschiert und marschiert und marschiert, bleibt dann im letzten Moment hängen. WEITER! 👊🏻

24. Minute | Einen viel besseren Zeitpunkt für sein erstes Saisontor hätte sich Kainz übrigens gar nicht aussuchen können. Dieser Treffer kann den Kölnern noch mehr Ruhe und Sicherheit geben, das steht mal fest.

23. Minute | Die Gäste arbeiten weiter herausragend am Projekt "Klassenverbleib wieder möglöich machen". Benno Schmitz hat auf dem linken Flügel bei seinem Vorstoß sehr viel Platz. Er passt flach in den Strafraum, wo Wolf die Kugel mit leichtem Fußkontakt durch seine Beine weiterleitet, da hinter ihm Florian Kainz einläuft. Der Flügelspieler trifft genau aus elf Metern unten rechts.

23. Minute | Augsburg vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER | TOOOOOOOOR für den FC: 0:2 Kainz

21. Minute | Köln nutzt den Rückenwind, den der 2:1-Erfolg gegen Leipzig entfacht hat, heute Abend bisher ziemlich beeindruckend. Defensiv steht das Funkel-Team sehr sicher, dazu baut man dann ganz ruhig und überlegt von hinten heraus die eigenen Angriffe auf. Augsburg hat jede Menge Mühe, die Kölner Angriffe vor der Box abzufangen.

19. Minute | Gikiewicz fängt den Ball nach einem 18-Meter-Schuss von Andersson im linken Eck sicher ab.

17. Minute | Vor dem Anpfiff hatten Augsburg und Köln übrigens beide 29 Treffer nach 30 Partien auf dem Konto. In der Abwehr aber gibt es deutliche Unterschiede: Der FCA hat - Stand jetzt - 45 Gegentreffer kassiert, Köln 54. Damit stellen die Rheinländer die zweitschlechteste Abwehr der Liga nach den Schalkern (76).

15. Minute | Für Köln werden bereits vier Torschüsse in der Statistik verzeichnet - aber nur beim Duda-Treffer kam der Ball auch aufs Tor. Augsburg hat etwas mehr Ballbesitz und gewinnt zwei Drittel der Duelle, aber Torgefahr strahl das Herrlich-Team bisher noch nicht aus.

14. Minute | Für Köln hätten die ersten 15 Minuten natürlich nicht besser laufen können. Die Funkel-Elf kann jetzt aus einer kompakten Defensive auf Spielkontrolle setzen, Augsburg ist nun das Team, auf dessen Schultern der Druck lastet.

12. Minute | Schiri Petersen ahndet ein Handspiel von Finnbogason im Mittelfeld.

11. Minute | Freistoß jetzt in zentraler Position für Augsburg, aber Daniel Caligiuri zirkelt den Ball aus 18 Metern in die Kölner Mauer.

10. Minute | Für alle Statistik-Fans: Duda steht jetzt bei sechs Saisontreffern. Auswärts hatte er zuletzt Mitte März beim 1:2 bei Union Berlin getroffen. Und auch seine Tore danach gegen Dortmund (2:2) und Mainz (2:3) hatten keine FC-Siege zur Folge ...

8. Minute | Ein Knaller-Tor bringt die Gäste früh in Führung. Nach der Ecke von rechts bekommt Augsburg den Ball nicht weit genauf geklärt. So kann Skhiri von der linken Seite an die Strafraumgrenze flanken. Dort steht Ondrej Duda, der den Ball dann volley mit links in den rechten Winkel hämmert. Ein echter Hingucker mit "Tor des Monats"-Qualitäten.

TOOOOOOOOOOOR! Was für ein schönes Ding von Ondrej Duda. 🔴⚪



LIVE dabei sein mit dem FC-Radio und dem FC-Liveticker in der App ⤵

🤖 Android: https://t.co/HarMiXbSm7

🍎 Apple: https://t.co/4Gb5hIrnCH

___ #FCAKOE 0:1 (8.) pic.twitter.com/NOvlWCCl1F — 1. FC Köln (@fckoeln) April 23, 2021

8. Minute | FC Augsburg vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER | TOOOOOOR für den FC: 0:1 Duda

8. Minute | Hector steckt bei einem Kölner Angriff den Ball rechts in den Strafraum auf Andersson. Dessen Abschluss aus acht Metern wird aber von Gouweleuuw zur Ecke geblockt.

6. Minute | Bei den Gästen steht übrigens ein Jubilar auf dem Feld: Jannes Horn absolviert heute sein 50. Bundesligaspiel. 24 Jahre alt ist der Außenverteidiger seit dem 6. Februar.

5. Minute | Kainz erobert im Mittelfeld mit resolutem Nachsetzen den Ball gegen Strobl, zusammen mit Andersson führt der Kölner Flügelspieler den folgenden Angriff aber nicht zum Erfolg.

4. Minute | Kölns Defensive köpft den Ball nach einer Caligiuri-Flanke von rechts aus dem Sechzehner.

4. Minute | Gleich zu Beginn der Partie gibt es einige sehr intensive Zweikämpfe um den Ball. Schiedsrichter Martin Petersen ist auf jeden Fall gut beraten, ganz genau hinzuschauen.

3. Minute | Köln rückt bei Augsburger Ballbesitz ziemlich tief in die Hälfte der Gastgeber nach, um deren Aufbau pressend zu stören.

1. Minute | Ein Angriff der Kölner über die rechte Seite endet mit einem Abstoß für den FC Augsburg. Heißt übersetzt: Das war mehr oder weniger ungefährlich, was Wolf da initiiert hat.

1. Minute | Und los geht's, die Partie zwischen Augsburg und Köln läuft! Kann der FCA den Befreiungsschlag landen oder nähren die Domstädter weiter ihre Hoffnung auf den Klassenerhalt? Die nächsten 90 Minuten werden es zeigen.

🔴⚪ Los geht’s: Das Spiel läuft!



LIVE dabei sein mit dem FC-Radio und dem FC-Liveticker in der App ⤵

🤖 Android: https://t.co/HarMiXbSm7

🍎 Apple: https://t.co/4Gb5hIrnCH

___ #FCAKOE 0:0 (1.) pic.twitter.com/vWKMLxtSJL — 1. FC Köln (@fckoeln) April 23, 2021

Vor Beginn | Als Kapitäne nehmen nun Gouweleuuw und Hector die Seitenwahl vor.

Vor Beginn | Langsam wird es auch in Augsburg kühler. Bei Spielbeginn ist die Temperatur noch zweistellig bei etwa zwölf Grad Celsius, nach den 90 Minuten sind für 22:30 Uhr rund sieben Grad vorhergesagt. Aber vorher geraten die Spieler auf dem Platz mit Sicherheit ordentlich ins Schwitzen ...

Vor Beginn | Um 20:30 Uhr ist Anpfiff in Augsburg - und zwar aus der Pfeife von Schiedsrichter Martin Petersen. Als Videoassistentin ist Bibiana Steinhaus im Einsatz.

Vor Beginn | Augsburg blieb zuletzt in vier Heimspielen in Folge ungeschlagen, Köln verlor auswärts fünf Mal hintereinander. Reißen beide Serien? Eine? Oder keine?

Vor Beginn | Überhaupt hat Köln eine ziemlich schwarze Bundesliga-Serie gegen die Augsburger: In 13 Partien gegeneinander gelang gerade einmal ein Sieg - und der liegt schon fast zehn Jahre zurück. Sechs Mal gewann der FCA, dazu kamen sechs Unentschieden.

Vor Beginn | Die Wiederholung des Hinspiel-Ergebnisses wünscht sich heute nur der FC Augsburg: 1:0 gewannen die Fuggerstädter im ersten Spiel des Jahres 2021. Iago traf am 2. Januar knapp 15 Minuten vor Schluss auf Vorlage von Niederlechner.

Vor Beginn | Konkret sieht es so aus: Augsburg würde mit einem Sieg - zumindest für den Moment und die aktuelle Situation - zehn Punkte vom Relegationsrang wegkommen. Das müsste dann die Hertha auch erst einmal aufholen in den restlichen Partien. Köln dagegen würde mit einem weiteren "Dreier" die Berliner erst einmal überholen - und käme auch bis auf vier Zähler an den FCA heran. Das würde die Situation im "Keller" also noch mal mehr durcheinander wirbeln.

Vor Beginn | Dass das heute spannende 90 Minuten werden, muss man eigentlich nicht noch extra betonen, oder? Der Kampf gegen den Abstieg ist in dieser Saison - abgesehen vom letzten Platz natürlich - ja so schon spannend genuf. Und nun sorgen auch noch die Spielverlegungen von "Corona-Patient" Hertha BSC für zusätzliche Unruhe und Unwägbarkeiten. Fest steht: Augsburg kann mit einem Sieg heute einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gehen. Für Köln gilt es, den überraschenden Erfolg gegen Leipzig am Dienstag nun mit weiteren Punkten zu vergolden. Denn dann hätte auch der FC zumindest wieder eine etwas größere Chance auf die Rettung.

Vor Beginn | Bei den Rheinländern steht heute der zuletzt angeschlagen zwei Mal fehlende Sebastian Andersson wieder in der Sturmspitze. Auch Kainz und Schmitz stehen dieses Mal beim Anpfiff auf dem Platz. Ehizibue fehlt gesperrt, Drexler und Rexhbecaj haben heute nur die Jokerrolle bekommen von Trainer Friedhelm Funkel. Der Coach könnte sein Team im 4-1-4-1 ins Spiel schicken, aber auch ein variables 4-2-3-1 ist natürlich möglich.

Vor Beginn | So beginnen die Gäste aus Köln: Horn - Schmitz, Bornauw, Czichos, Horn - Skhiri - Wolf, Hector, Duda, Kainz - Andersson. Trainer: Funkel.

Vor Beginn | Trainer Heiko Herrlich war ganz offensichtlich mit der Leistung von sehr vielen Spielern seines Teams in der Partie gegen Frankfurt (0:2) nicht zufrieden: Auf acht Positionen baut er seine Startelf um - allerdings hatte er das auch zuletzt gegen die Eintracht so gemacht. Keeper Gikiewicz, Verteidiger Oxford und Gruezo im defensiven Mittelfeld sind dieses Mal die einzigen drei Akteure, die erneut beginnen. Uduokhai fehlt gesperrrt, alle anderen "Aussortierten" rotieren auf die Bank.

Vor Beginn | Das ist die Aufstellung des FC Augsburg: Gikiewicz - Framberger, Oxford, Gouweleeuw, Iago - Caligiuri, Strobl, Gruezo, Vargas - Hahn, Finnbogason. Trainer: Herrlich.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 31. Spieltages zwischen dem FC Augsburg und dem 1. FC Köln.

FC Augsburg vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Augsburg:

Gikiewicz - Framberger, Oxford, Gouweleeuw, Iago - Strobl, Gruezo - Caligiuri, Vargas, Hahn - Finnbogason

Der #AbwehrJeff ist wieder an Bord! So starten wir in #FCAKOE ! 👊

Köln setzt auf folgende Aufstellung:

T. Horn - Schmitz, Czichos, Bornauw, J. Horn - Skhiri, Hector - Wolf, Duda, Kainz - Andersson

🚨 Die #effzeh -Startelf ist da 🚨



LIVE dabei sein mit dem FC-Radio und dem FC-Liveticker in der App ⤵

🤖 Android: https://t.co/HarMiXbSm7

🍎 Apple: https://t.co/4Gb5hIrnCH

___

Die FC-Startelf vor #FCAKOE wird präsentiert von @GaffelKoelsch . pic.twitter.com/MfeBNLrXPA — 1. FC Köln (@fckoeln) April 23, 2021

Augsburg vs. Köln im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Nach einem 0-3 im ersten Bundesliga-Duell im Oktober 2011 blieb der FC Augsburg seitdem in 12 BL-Duellen in Folge gegen Köln unbesiegt (6 Siege, 6 Remis) – gegen keinen anderen Gegner gelang dem FCA im Oberhaus so eine lange Serie.

Gegen kein anderes Team, gegen welches der 1. FC Köln mindestens 10-mal in der Bundesliga antrat, haben die Domstädter eine so geringe Siegquote (8%) und so einen geringen Punkteschnitt pro Spiel (0.69) wie gegen den FC Augsburg.

Gegen kein anderes Team trat der 1. FC Köln in der Bundesliga auswärts so oft an, ohne ein einziges Mal zu gewinnen wie beim FC Augsburg (6-mal). Unter den aktuellen BL-Teams sind die Domstädter sonst nur bei Union Berlin ebenfalls noch sieglos im Oberhaus (bei 2 Duellen).

Der FC Augsburg ist in der Bundesliga seit 4 Heimspielen ungeschlagen (2 Siege, 2 Remis) – eine solche Serie gelang den Fuggerstädtern zuletzt zum Jahreswechsel 2017/18 (damals 6 Spiele). Zuvor gab es noch 4 Niederlagen in 5 Heimspielen (1 Sieg).

Der FC Augsburg blieb in den letzten 3 Bundesligaspielen ohne eigenen Treffer und stellte damit seinen Negativrekord im Oberhaus ein – zuletzt blieben sie im Frühjahr 2015 in 3 BL-Partien in Folge ohne Torerfolg.

Der FC Augsburg schoss in den 30 Bundesligaspielen dieser Saison 29 Tore – nur 2012/13 zu diesem Zeitpunkt im Oberhaus weniger (27). Im neuen Jahr gelangen dem FCA erst 14 Treffer – seltener traf nur der bereits als Absteiger feststehende FC Schalke 04 (10).

Dem 1. FC Köln gelang mit dem 2-1 gegen RB Leipzig am vergangenen Spieltag der erste Bundesligasieg nach 9 sieglosen Spielen (2 Remis, 7 Niederlagen). Insgesamt siegte der Effzeh zum 3. Mal in der Rückrunde, ebenso oft wie in der ganzen Hinrunde.

Auswärts verlor der 1. FC Köln die letzten 5 Bundesliga-Partien allesamt, zuletzt passierte dies dem FC am Ende der Abstiegssaison 2017/18. In der gesamten Saison erzielten sie in der Fremde erst 11 Treffer, nur Schalke 04 weniger (9).

Nach 30 Spielen in der Bundesliga steht der 1. FC Köln bei 26 Punkten. Immer wenn die Kölner im Oberhaus zu diesem Zeitpunkt weniger als 30 Punkte hatten, stiegen sie am Saisonende ab (5-mal).

Kölns Jonas Hector gelangen gegen Leipzig erstmals 2 Tore in einer Bundesliga-Partie. In dieser Saison trifft er alle 341 Minuten (Köln-Bestwert). Mit 3 Saisontoren fehlt dem FC-Kapitän nur noch eines zur Einstellung seines BL-Rekords aus der Vorsaison.

FC Augsburg vs. 1. FC Köln heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Augsburg vs. Köln heute ... live im TV DAZN (Smart-TV) im LIVE-STREAM DAZN im LIVE-TICKER Goal

In der Bundesliga wird heute der 31. Spieltag eröffnet. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Augsburg und Köln heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

FC Augsburg vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

So mancher Fan des 1. FC Köln sieht seinen Klub insgeheim immer noch auf Augenhöhe mit den Großen - und das ist gar nicht mal komplett aus der Luft gegriffen. Gegen Borussia Dortmund und RB Leipzig holte der Tabellen-17. jeweils vier Punkte, beim Erzrivalen Mönchengladbach wurde gewonnen, auch der Tabellendritte VfL Wolfsburg hatte zweimal seine liebe Not mit den Kölnern.

Das Problem ist aber: Der FC wird den vermaledeiten direkten Abstiegsplatz nur verlassen können, wenn er im Saisonendspurt seine Schwäche gegen Teams aus unteren Gefilden ablegt. Immerhin die Hälfte seiner 26 Zähler holte Köln gegen Mannschaften, die auf den ersten sieben Tabellenplätzen liegen. In sogenannten Sechs-Punkte-Spielen wackelte der erste Bundesligameister dafür des Öfteren bedenklich.

Kein System in solchen Statistiken sieht FC-Trainer Friedhelm Funkel, stattdessen macht der Coach auf Rettungsmission eine andere Rechnung auf. Die Mannschaft habe auch gegen Bielefeld, Schalke und Mainz gewonnen, und natürlich verliere man "auch mal" Spiele gegen Gegner auf Augenhöhe, warf Funkel ein. Zutreffend sei vielmehr, "dass die Mannschaft einige Punkte gegen Gegner geholt hat, mit denen man nicht gerechnet hätte".

Beginnend mit dem Spiel beim FC Augsburg am Freitag ( 20.30 Uhr live auf DAZN ) geht es für Köln allerdings nicht mehr um Bonuspunkte gegen klare Favoriten. Beim FCA, der mit einem Sieg die Klasse praktisch sichern würde, erwartet Funkel "ein ganz anderes Spiel" mit "viel mehr körperlicher Gegenwehr" als noch beim 2:1-Coup über den Tabellenzweiten aus Leipzig. An den sogenannten Grundtugenden fehlte es manchmal, zumindest unter Funkels Vorgänger Gisdol. Zudem endeten einige Spiele, in denen der Gegner ebenfalls nicht brillierte, mit einer Niederlage statt einem Remis.

Auch damit lässt sich Rang 17 nach 30 absolvierten Spielen erklären. Mainz und Bielefeld, Mitte März in der Tabelle noch hinter dem FC, scheinen nach starken Serien enteilt. Das Ziel muss wohl lauten, zunächst den Relegationsplatz zu erobern. Die weiteren Gegner sind der im Niemandsland stehende SC Freiburg, der direkte Rivale Hertha BSC, der noch in der Mannschaftsquarantäne "gefangen" ist, sowie das bereits abgestiegene Schlusslicht Schalke 04. Ein Sieg in Augsburg hätte Signalwirkung und würde die am Samstag und Sonntag spielenden Klubs unter Druck setzen.

Doch auch der FCA setzt stark auf das Duell. "Jeder weiß um die Situation, deshalb bin ich guter Dinge, dass wir es schaffen werden", sagte Trainer Heiko Herrlich. Dass der FCA in keinem der jüngsten drei Spiele traf, sei "Kopfsache, klar, diese Nervenanspannung musst du aushalten". Das gilt auch für den FC.

Quelle: SID

