Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. 1. FC Köln live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Der FC Augsburg und der 1. FC Köln eröffnen den 31. Bundesliga-Spieltag. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Die Bundesliga-Saison 2020/21 neigt sich dem Ende entgegen. Am Freitag, den 23. April, eröffnen der FC Augsburg und der 1. FC Köln den 31. Spieltag. Das Spiel wird um 20.30 Uhr in der WWK Arena angepfiffen.

Welchem Team gelingt im Bundesliga-Abstiegskampf ein Befreiungsschlag – dem FC Augsburg oder dem 1. FC Köln? Vor dem ersten Spiel des 31. Spieltags ist der FCA noch in einer komfortableren Lage. Das Team von Trainer Heiko Herrlich hat mit 33 Punkten sieben Zähler mehr auf dem Konto als Hertha BSC auf Relegationsplatz 16. Punktgleich mit den Berlinern ist der 1. FC Köln aktuell 17.

Die "Geißböcke“ gaben am vergangenen Spieltag mit einem überraschenden Sieg gegen RB Leipzig ein starkes Lebenszeichen von sich. Der FC Augsburg musste sich dagegen Eintracht Frankfurt geschlagen geben.

FC Augsburg gegen 1. FC Köln wird live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen! In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen dazu.

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. 1. FC Köln live? Das Freitagsspiel im Überblick

Begegnung FC Augsburg - 1. FC Köln Wettbewerb Bundesliga, 31. Spieltag Ort WWK Arena, Augsburg Datum Freitag, 23. April, 20.30 Uhr

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. 1. FC Köln heute live im TV und LIVE-STREAM? So wird die Bundesliga übertragen

Die Übertragungsrechtesituation in der Bundesliga ist etwas verworren. An jedem Tag liegen die Rechte an den Spielen bei anderen Anbietern, das unterscheidet sich oft auch an einem einzigen Tag.

Der Großteil der Spiele wird von dem Pay-TV-Sender Sky live im TV und im LIVE-STREAM übertragen - die Freitagsspiele der Bundesliga aber nicht. Wir zeigen Euch, welcher Anbieter diese - und damit auch das heutige Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem 1. FC Köln - überträgt.

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. 1. FC Köln heute live? Die Übertragung im LIVE-STREAM bei DAZN

Das Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem 1. FC Köln wird exklusiv in voller Länge von dem Streamingdienst DAZN übertragen. Wie es der Name schon sagt, gibt es eine Übertragung also vornehmlich nur im LIVE-STREAM.

Bei DAZN beginnt die Übertragung heute um 20.15 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Daniel Herzog

Kommentator: Jan Platte

Experte: Ralph Gunesch

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. 1. FC Köln? Das kostet DAZN

DAZN kann nur nach Abschluss eines Abos empfangen werden. Zur Auswahl stehen ein Monatsabo (11,99 Euro) oder ein Jahresabo (119,99 Euro). Wer noch kein DAZN-Abonnent ist, kann das Programm einen Monat lang völlig kostenlos testen!

Neben der Bundesliga hat DAZN noch jede Menge weiteren Spitzenfußball zu bieten: Champions League, Europa League, La Liga, Ligue 1, Serie A, Nations League und viele europäische Pokal-Wettbewerbe - all das könnt Ihr live verfolgen.

Auch für Liebhaber anderer Sportarten wie Basketball, American Football, Tennis, Boxen oder Darts ist DAZN die richtige Adresse, um Spitzenevents live zu verfolgen.

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. 1. FC Köln live? So empfange ich DAZN

Grundvoraussetzung, um den Streamingdienst DAZN gut zu empfangen, ist eine Internetverbindung mit mindestens 6000 kBits.

DAZN ist beispielsweise auf Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Konsole zu empfangen. Hier eine Übersicht der DAZN-kompatiblen Geräte.

Handy (App unter anderem im Play Store und App Store)

Tablet (App unter anderem im Play Store und App Store)

PC / Laptop

Playstation (PS3, PS4, PS5)

XBox (XBox Series S, XBox Series X, XBox One)

Google Chromecast

Apple TV

Amazon Fire TV

Wer zeigt / überträgt das Freitagsspiel FC Augsburg vs. 1. FC Köln live im TV?

Selbstverständlich könnt Ihr das heutige Spiel auch am TV sehen, da es die kostenlose DAZN-App auch für SMART-TVs gibt. Wenn Ihr noch im Besitz eines älteren TV-Geräts seit, müsst Ihr nur dieses mit dem Endgerät Eurer Wahl mit einem HDMI-Kabel verbinden.

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. 1. FC Köln live im TV und STREAM? Die Highlights bei DAZN

Wenn Ihr das Spiel nicht bei DAZN live verfolgen konntet, stehen Euch bei dem Streamingdienst die Höhepunkte in Form eines Videos rund 40 Minuten nach Spielende zur Verfügung. Dieses ist anschließend für alle Abonnenten jederzeit auf Abruf verfügbar.

Euch reichen die Highlights nicht? Dann ändert den Videotyp auf "volles Event" und schaut Euch das komplette Spiel noch mal im Re-Live an!

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. 1. FC Köln? Die Übertragungen im Überblick