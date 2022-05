FC Arsenal führt Gespräche mit Napoli-Stürmer Victor Osimhen

Der FC Arsenal hat auf der Suche nach einem neuen Torjäger auch den ehemaligen Bundesligastürmer Victor Osimhen im Visier. Nach Informationen von GOAL und SPOX gab es in der vergangenen Woche in London Gespräche zwischen dem Napoli-Angreifer und Gunners-Sportchef Edu.

Eine Verpflichtung Osimhens wäre allerdings kein günstiges Unterfangen. Der 23-Jährige steht in Neapel noch bis 2025 unter Vertrag. Klubchef Aurelio De Laurentiis, der als knallharter Verhandlungspartner gilt, will bei einem Verkauf seines Torjägers deutlich mehr als jene 75 Millionen Euro Ablöse, die er 2020 für Osimhen nach Lille überwies.

Arsenal: Osimhen stürmte einst für den VfL Wolfsburg

Hinter Osimhen liegt eine starke Saison, er erzielte 18 Tore in 32 Pflichtspielen und lieferte zudem noch sechs Assists. Von 2017 bis 2019 hatte er beim VfL Wolfsburg unter Vertrag gestanden, schaffte dort den Durchbruch aber nicht und war zwischenzeitlich nach Belgien verliehen.

Arsenal verpasste trotz eines starken Zwischenspurts Mitte der Saison die Teilnahme an der Champions League. Vor allem in der Offensive, wo der Hauptstadtklub Pierre-Emerick Aubameyang an den FC Barcelona abgab, wird es Veränderungen geben. Die Verträge von Alexandre Lacazette und Eddie Nketiah laufen aus, bei beiden stehen die Zeichen auf Abschied.

Neben Osimhen ist vor allem Manchester Citys Gabriel Jesus ein Kandidat. Der Brasilianer bekommt beim Meister durch Erling Haaland namhafte Konkurrenz und könnte einen Wechsel anstreben. Dabei möchte er gerne in England bleiben. Gespräche zwischen Arsenal und ihm hat es ebenfalls bereits gegeben.

Außerdem beobachtet Arsenal nach Informationen von GOAL und SPOX die Situation von Evertons Richarlison ganz genau. Um ihn kursieren ebenfalls seit Wochen Wechselgerüchte.