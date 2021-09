FC Arsenal vs. Tottenham Hotspur live: Die Premier League im LIVE-TICKER - 0:0

In der Premier League steigt heute das London-Derby zwischen dem FC Arsenal und Tottenham Hotspur. Das Spiel gibt es hier im LIVE-TICKER.

Nordlondon-Derby in der Premier League: Der FC Arsenal empfängt Tottenham Hotspur. Das Spiel des Tages aus England gibt es hier im LIVE-TICKER.

FC Arsenal - Tottenham Hotspur 0:0 Tore - Aufstellung Arsenal Ramsdale - Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney - Thomas, Xhaka - Saka, Ödegaard, Smith Rowe - Aubameyang Aufstellung Tottenham Lloris - Tanganga, Sanchez, Dier, Reguilon - Ndombele, Höjbjerg, Alli - Lucas, Kane, Son Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

1' | Der Ball rollt!

FC Arsenal vs. Tottenham Hotspur im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist Craig Pawson.

Vor Beginn | Wo wir schon bei Zahlen sind. Nur einer der letzten zehn Tottenham-Trainer hat sein erstes Nord-London-Derby gewonnen: Jose Mourinho im Juli 2020. Ob es Nuno Espirito Santo seinem Landsmann gleichtun kann?

Vor Beginn | Unruhige Zeiten also. Auf beiden Seiten. Bei Arsenal lässt sich das auch schön an den Zahlen ablesen. Die Gunners haben in dieser Saison schon 26 Spieler eingesetzt, Liga-Höchstwert.

Vor Beginn | Arsenal hat sich nach dem Katastrophenstart mit drei Pleiten zuletzt mit zwei 1:0-Siegen gegen Norwich City und Burnley immerhin wieder etwas Luft verschafft. Andersherum lief es bei den Spurs. Die legten blendend los, gewannen die ersten drei Spiele jeweils mit 1:0. Dann kam der Einbruch: Zwei verdiente 0:3-Niederlagen gegen Crystal Palace und Chelsea.

Vor Beginn | Nord-London-Derby. Die Rivalität muss diesmal reichen, um dieser Begegnung etwas Brisanz zu verleihen. Denn die Tabelle tut es nicht. Da dümpeln Arsenal (14.) und Tottenham (10.) im (hinteren) Mittelfeld herum. Aber hey, das hat auch etwas Gutes - für beide Teams geht es um viel: Weiterdümpeln oder mit einem Derbysieg vielleicht neuen Schwung aufnehmen?

Vor Beginn | Auch Gäste-Coach Espirito Santo hat im League Cup (3:2 nach Elfmeterschießen gegen Wolverhampton) ordentlich rotiert. Nur Tanganga, Sanchez, Alli, Ndombele und Kane beginnen erneut.

Vor Beginn | Die Arsenal-Startelf hat mit der aus dem League-Cup-Spiel gegen Wimbledon (3:0) nichts zu tun. Nur Thomas startet erneut.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Premier League zur Begegnung des 6. Spieltages zwischen dem FC Arsenal und Tottenham Hotspur.

FC Arsenal vs. Tottenham Hotspur: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Arsenal:

Ramsdale - Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney - Thomas, Xhaka - Saka, Ödegaard, Smith Rowe - Aubameyang. - Trainer: Arteta.

Tottenham setzt auf folgende Aufstellung:

Lloris - Tanganga, Sanchez, Dier, Reguilon - Ndombele, Höjbjerg, Alli - Lucas, Kane, Son. - Trainer: Espirito Santo.

✊ Your North London Derby XI. pic.twitter.com/MsUrstgozT — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 26, 2021

FC Arsenal vs. Tottenahm Hotspur im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Arsenal schlug die Spurs im März mit 2-1 in genau diesem Duell - seit dem Doppelsieg gegen Tottenham in der Saison 2013/14 haben sie keine aufeinanderfolgenden Ligaspiele mehr gegen die Spurs gewonnen.

Tottenham hat nur eines der letzten 28 Auswärtsspiele gegen Arsenal gewonnen (11U 16N), und zwar im November 2010 nach einem Rückstand noch mit 3-2.

Seit den aufeinanderfolgenden 0-0-Unentschieden im Highbury in den Jahren 1997/98 und 1998/99 hat Arsenal in jedem seiner letzten 22 Premier-League-Heimspiele gegen die Spurs mindestens einmal getroffen.

Nachdem Arsenal die ersten drei Ligaspiele in dieser Saison mit insgesamt 0-9 Toren verloren hatte, gewann man die letzten beiden Spiele je mit 1-0. Das letzte mal drei Zu-Null-Siege in Folge gab es im Juli 2020, das letzte Mal drei 1-0-Siege in Folge im August 2008.

Nachdem Tottenham die ersten drei Ligaspiele in dieser Saison jeweils mit 1-0 gewonnen hatte, gingen die letzten beiden mit jeweils 0-3 verloren, wobei beide Spiele Londoner Derbys waren. Die Spurs haben in ihrer gesamten Geschichte noch nie drei Ligaspiele in Folge mit mehr als 3 Toren verloren.

Vor den Spielen an diesem Wochenende hat Arsenal in der Premier League in dieser Saison die meisten verschiedenen Spieler (26) eingesetzt und die meisten Wechsel in der Startelf vorgenommen (16). Die Gunners haben auch die jüngste durchschnittliche Startelf in der Premier League in dieser Spielzeit (24J 328T).

Arsenal-Stürmer Alexandre Lacazette war in seinen acht Premier-League-Spielen gegen Tottenham an sechs Toren beteiligt. Er hat in jedem seiner letzten drei Spiele gegen die Spurs im Emirates getroffen - kein Arsenal-Spieler hat jemals in vier aufeinanderfolgenden Liga-Heimspielen gegen Tottenham getroffen.

Von den letzten 10 Tottenham-Trainern, die in einem Nordlondoner Derby an der Seitenlinie standen, hat nur einer sein erstes PL-Spiel gegen Arsenal gewonnen (5U 4N), José Mourinho im Juli 2020. Nuno Espírito Santo wird der 10. verschiedene Spurs-Trainer sein, dessen erstes Nordlondon-Derby auswärts stattfand, wobei nur einer der neun vorherigen Trainer siegreich war (Peter Shreeve im Januar 1985, sonst 5U 3N).

Beide Premier-League-Spiele von Arsenal in dieser Saison mit Aaron Ramsdale im Tor endeten 1-0. Die einzigen Torhüter, die in ihren ersten drei Premier-League-Einsätzen für die Gunners jeweils eine weiße Weste behielten, sind Alex Manninger und David Ospina.

Harry Kane von den Spurs ist mit 11 Treffern der erfolgreichste Torschütze in den Duellen zwischen Arsenal und Tottenham. Beim letzten Aufeinandertreffen mit Arsenal im März blieb er ohne Treffer, blieb dies aber noch nie in zwei aufeinanderfolgenden Spielen gegen die Gunners.

FC Arsenal vs. Tottenham Hotspur heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

FC Arsenal vs. Tottenham heute ... im TV Sky im LIVE-STREAM Sky Go, Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

FC Arsenal vs. Tottenham Hotspur im LIVE-TICKER: Das Round-up zum Wochenende

Im Duell der Taktikfüchse ist Pep Guardiola mit Manchester City die Revanche gegen den FC Chelsea und Teammanager Thomas Tuchel gelungen. 119 Tage nach der Niederlage im Champions-League-Finale siegten die Citizens an der Stamford Bridge 1:0 (0:0) und stießen die Blues von der Tabellenspitze der Premier League.

Durch das goldene Tor von Gabriel Jesus (53.) schafften Guardiola und Co. den ersten Sieg gegen Tuchels Chelsea. Die bisherigen drei Duelle in Pokal, Liga und Königsklasse gingen alle an den ehemaligen BVB-Coach. "Ich bin sehr stolz auf das, was wir in diesem Stadion und gegen diesen Gegner geleistet haben", sagte Guardiola im Anschluss. Tuchel vermisste bei seinem Team derweil "Entschlossenheit und Vertrauen".

Neuer Tabellenführer mit 14 Punkten ist der FC Liverpool - trotz eines spektakulären 3:3 (1:1)-Unentschiedens beim Aufsteiger FC Brentford. Diogo Jota (31.), Mohamed Salah (55.) und Curtis Jones (67.) trafen für das Team von Jürgen Klopp, das zweimal in Führung ging, doch Brentford fand bei Toren von Ethan Pinnock (27.), dem Ex-Bochumer Vitaly Janelt (63.) und Yoane Wissa (82.) immer die passende Antwort.

Manchester United hatte zuvor 0:1 (0:0) bei Aston Villa verloren und den Sprung auf Platz eins verpasst. ManUnited, City, Chelsea und der FC Everton stehen bei jeweils 13 Zählern. Am Sonntag (21.00 Uhr/Sky) könnte das Überraschungsteam Brighton & Hove Albion (zwölf Punkte) mit einem Sieg bei Crystal Palace Tabellenführer werden.

Nationalspieler Antonio Rüdiger stand in der Chelsea-Startelf. Auch Timo Werner spielte vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick und von Ex-DFB-Kapitän Michael Ballack nach seinem League-Cup-Treffer am Dienstag von Beginn an, Kai Havertz wurde nach einer Stunde eingewechselt. Beide Angreifer waren bemüht, konnten ihre Möglichkeiten jedoch nicht nutzen.

City kam nach der Führung zu mehreren aussichtsreichen Kontersituationen, nutzte diese aber teils fahrlässig nicht aus. Guardiola stellte mit dem Erfolg in London eine Vereins-Bestmarke auf. Der Spanier fuhr seinen 221. Sieg mit Manchester ein und überholte damit Klub-Legende Les McDowall. Der 50-Jährige benötigte mit 304 Spielen nur rund halb so viele Partien wie McDowall (592) für diese Leistung.

Quelle: SID

FC Arsenal vs. Tottenham Hotspur im LIVE-TICKER: Das Premier-League-Duell im Überblick