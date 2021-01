Eigener Nachfolger beim FC Arsenal? Mesut Özil schwärmt von Emile Smith Rowe

Der aussortierte Mesut Özil hat Emil Smith Rowe als seinen potenziellen Nachfolger beim ausgemacht. Nach dem 4:0 über West Brom am Samstag lobte Özil den 20-jährigen Spielmacher in den höchsten Tönen.

"Starkes Spiel, meine Jungs. Großartiger Spirit - drei Siege in Folge", freute sich der Weltmeister nach der Begegnung auf Twitter: "Das Team sieht großartig aus mit einer Nummer zehn wie Emile Smith Rowe. Der Unterschiedsspieler!"

Nach einer Schulterverletzung steht Smith Rowe seit Ende November regelmäßig im Kader von Arsenal. Gegen West Brom gehörte er zu den besten Spielern auf dem Platz und lieferte den Assist zum 2:0 durch Bukayo Saka (28.).

Nice game my boys! 🔥 Great spirit - 3 wins in a row ❤️👏🏼 Team looks good with a No10 like Emile Smith Rowe - the difference maker 💪🏼 #YaGunnersYa #COYG #WBAARS @Arsenal