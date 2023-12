Manchester United angeblich an Ex-Bayern-Talent interessiert - Geldregen für den FCB?

Manchester United will die Saison noch irgendwie retten und sich deshalb angeblich im Winter mit einem Ex-Bayern-Spieler verstärken.

WAS IST PASSIERT? Manchester United denkt angeblich darüber nach, Joshua Zirkzee vom FC Bologna zu verpflichten. Wie Sport1 berichtet, ist der frühere Stürmer des FC Bayern auf der Liste der Red Devils ganz weit nach oben gerückt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Sollte Zirkzee tatsächlich nach Manchester wechseln, würde der FC Bayern übereinstimmenden Medienberichten zufolge dank einer beim Transfer ausgehandelten Weiterverkaufsbeteiligung mitverdienen. Die Münchner sollen außerdem eine Rückkaufoption von etwa 22 Millionen Euro und ein Matching Right haben.

Wie Sport1 weiter berichtet, ist ein Transfer von Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart nach Manchester nicht wirklich ein Thema. Der englische Klub beschäftige sich nicht näher mit einer Verpflichtung des Stürmers.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Zirkzee war im Sommer 2022 von München nach Italien gewechselt. In der laufenden Saison steuerte der 22-jährige Niederländer, der in Bologna bis 2026 unter Vertrag steht, acht Tore und vier Vorlagen in 19 Pflichtspielen bei.