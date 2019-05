FC Arsenal vs. FC Valencia: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung - die Europa-League-Übertragung

Halbfinale in der UEFA Europa League: Der FC Arsenal empfängt den FC Valencia. Goal verrät, wie die Partie live in TV und LIVE-STREAM zu sehen ist.

gegen , Premier League gegen , Gunners gegen Fledermäuse: Im Halbfinale der UEFA haben es der und der miteinander zu tun. Das Hinspiel in London wird am Donnerstag um 21 Uhr ausgetragen.

In der Premier League schwächelt der FC Arsenal derzeit ein wenig und muss so um die direkte Qualifikation für die UEFA bangen. Höchstwahrscheinlich wird es für das Team von Unai Emery über die Liga wieder nur die Europa League. Deswegen will sich der Londoner Klub in der Europa League den Titel sichern.

Auf der Gegenseite will der FC Valencia eine gute zweite Saisonhälfte mit dem Finaleinzug in der Europa League krönen. In Spanien sind die Fledermäuse auf Champions-League-Quali-Kurs. Das Viertelfinale in der Europa League gegen Ligakonkurrent entschied das Team von Marcelino García klar für sich.

FC Arsenal vs. FC Valencia im Halbfinale der Europa League: Goal sagt Euch, wo das Duell in TV und LIVE-STREAM zu sehen ist. Außerdem: Der direkte Vergleich, der LIVE-TICKER, die Aufstellungen und vieles mehr.

FC Arsenal vs. FC Valencia: Das Halbfinale der Europa League

Duell FC Arsenal - FC Valencia Datum Donnerstag, 2. Mai 2019 | 21.00 Uhr Ort Emirates Stadium, London Zuschauer 60.260 Plätze Aufstellungen Hier geht's lang!

FC Arsenal vs. FC Valencia live im TV sehen - geht das?

Im deutschen Fernsehen findet die UEFA Europa League im Gegensatz zur Champions League noch immer ihren Platz. Das gilt in dieser Woche aber nicht für FC Arsenal vs. FC Valencia.

Der TV-Sender RTL / RTL Nitro zeigt alle Partien der deutschen Mannschaften und damit die Begegnung von Bundesligist beim . Arsenal vs. Valencia ist allerdings nicht live im TV zu sehen. RTL zeigt bewusst alle Spiele der deutschen Mannschaften, was aufgrund der Halbfinalteilnahme der Hessen natürlich in Frankfurt gerne angenommen wird.

Sport1, Eurosport, ARD und das ZDF sind nicht im Bilde, wenn die Gunners den LaLiga-Klub zu Gast haben. Auch Sky hat keine Rechte für die Europa League und schaut an diesem Donnerstagabend dementsprechend in die Röhre.

Arsenal gegen Valencia kann also nicht live im TV bzw. im Free-TV angesehen werden. Wo Ihr stattdessen die Europa League in voller Länge anschauen könnt, das erfahrt Ihr im kommenden Abschnitt.

FC Arsenal vs. FC Valencia: Die Europa League im LIVE-STREAM anschauen

Da das Spiel zwischen Arsenal vs. Valencia nicht im deutschen Fernsehen zu sehen ist, könnt Ihr stattdessen ins Netz ausweichen. Das Duell läuft nämlich am Donnerstagabend im LIVE-STREAM.

DAZN zeigt das Halbfinale der Europa League ab 20.45 Uhr live und exklusiv im Stream auf seiner Seite. Wie üblich beginnt der Streamingdienst 15 Minuten vor Anpfiff mit seiner Vorberichterstattung, wenn sich Uli Hebel und Sebastian Kneissl aus dem Emirates zu Wort melden.

Wem die Partie allein nicht genug ist, der kann beide Halbfinal-Rückspiele auch in der Goal-Zone (Konferenz) anschauen. Dort läuft parallel die Begegnung FC Chelsea vs. Eintracht Frankfurt.

Das Einzige, was Ihr für die Nutzung von DAZN tun müsst, ist ein Abonnement abzuschließen. Mit dem Gratismonat geht das sogar zunächst ohne finanziellen Aufwand. Im Probemonat könnt Ihr das volle Programm des Streamingdienstes rund um die Uhr für vier Wochen testen. Danach entscheidet Ihr einfach, ob Ihr den Dienst weiter nutzen oder kündigen wollt.

FC Arsenal vs. FC Valencia heute live im Stream bei DAZN: Wie geht das?

DAZN ist Euer Ansprechpartner Nummer eins, wenn Ihr Euch für die Partie Arsenal vs. Valencia interessiert.

Dabei könnt Ihr den Gratismonat nutzen, um die Begegnung zu sehen. Wer nicht nur Fußball, sondern auch andere Sportarten verfolgen will, ist auf DAZN ebenfalls genau richtig. Denn der Streamingdienst aus Ismaning ist die Heimat der NBA, NFL und NHL sowie für Box- und Darts-Events. Hier geht's aber erstmal zum kompletten Fußball-Programm von DAZN.

Hat Euch der Gratismonat überzeugt? Dann sichert euch für 9,99 Euro monatlich Zugang zu allen LIVE-STREAMS auf DAZN. Bezahlt werden kann DAZN auf viele verschiedene Arten und Weisen. Beim Streamingdienst bekommt Ihr das volle Programm!

FC Arsenal vs. FC Valencia heute live im Stream bei DAZN: App herunterladen

Das Programm von DAZN kann nicht nur traditionell auf dem PC und Laptop im Browser abgerufen werden, der Streamingdienst bietet auch entsprechende Apps für verschiedene Plattformen an:

FC Arsenal vs. FC Valencia im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt an diesem Donnerstag keinen LIVE-STREAM zur Hand und könnt deswegen das Spiel FC Arsenal vs. FC Valencia nicht anschauen? Dann nicht verzagen, sondern stattdessen bei Goal nachfragen.

Denn mit dem LIVE-TICKER zur Partie Arsenal vs. Valencia verpasst Ihr keine nennenswerte Szene der Begegnung. Tore, Großchancen, Karten, Wechsel und sämtliche andere Highlights bekommt Ihr live mit.

Der Dienst ist selbstverständlich kostenlos, sowie alle anderen LIVE-TICKER bei Goal auch.

Die Mannschaftsaufstellungen des FC Arsenal und von Valencia gibt es gegen 20 Uhr an genau dieser Stelle.

