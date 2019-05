Fasten bis zur 24. Minute: Ramadan für Ajax-Stars Hakim Ziyech und Noussair Mazraoui

Die Ajax-Stars Hakim Ziyech und Noussair Mazraoui nahmen gegen Tottenham bereits nach 24 Minuten ein Gel zu sich - das hatte jedoch einen Grund.

Seit Sonntag läuft der Ramadan, Fastenmonat der Muslime, und Hakim Ziyech und Noussair Mazraoui von Amsterdam haben sich trotz eines Einsatzes im Halbfinale der daran gehalten.

Das Duo nahm erst in der 24. Minute Nahrung und Flüssigkeit in Form eines Gels zu sich, gemäß den Regeln ist es Muslimen in diesem Monat erst erlaubt, nach Sonnenuntergang etwas zu essen und zu trinken.

Ramadan für Ziyech und Mazraoui sorgt für Diskussionen

Vor allem in den Niederlanden wurde im Vorfeld der Partie kontrovers darüber diskutiert, da viele Experten der Meinung waren, dass man ohne passende Ernährung nicht in der Lage sei, ein Halbfinale in der Königsklasse bestmöglich zu bestreiten.

Ziyech beantwortete diese Frage in der 35. Minute mit dem sehenswerten Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 für Ajax. Am Ende reichte es nach einer bitteren 2:3-Niederlage gegen Tottenham Hotspur dennoch nicht für den Einzug ins Endspiel.