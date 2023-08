Spaziergang vor dem Traumtor! Fan-Video zu den Sekunden vor Lionel Messis Treffer für Inter Miami gegen Nashville geht viral

Lionel Messi verfolgte das Geschehen gegen Nashville in Ruhe von der Seitenlinie - ehe er plötzlich zuschlug.

WAS IST PASSIERT? Auf Social Media geht ein Video viral, das Lionel Messis Bewegungen vor seinem Traumtor für Inter Miami im Leagues Cup gegen Nashville (10:9 n. E.) am vergangenen Wochenende zeigt. In dem Clip, das ein Fan von seinem Platz aus aufnahm, ist zu sehen, wie Messi rund 60 Sekunden lang über den Rasen schlendert und das Geschehen scheinbar desinteressiert verfolgt. Von einem Moment auf den anderen zieht er das Tempo an, fordert nach einem Sprint ins Zentrum den Ball und schlenzt ihn unter Bedrängnis in den Winkel.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi erzielte gegen Nashville nach 23 Minuten das zwischenzeitliche 1:0 für Miami. Auch im Elfmeterschießen netzte der Argentinier und hatte damit maßgeblichen Anteil am ersten Titelgewinn seines neuen Klub überhaupt.

Dass der 36-Jährige manchmal vor allem zu Spielbeginn passiv wirkt und nicht nach hinten mitarbeitet, ist dabei nichts Neues. Sein Ex-Trainer Ernesto Valverde erklärte bereits 2019, dass Messi bewusst seine Kontrahenten in den Anfangsminuten analysiert. "Mit etwas Spieldauer kommt er dann immer mehr rein. Und dann weiß er ganz genau, wo seine Gegenspieler ihre Schwächen haben", so der ehemalige Coach des FC Barcelona.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In sieben Spielen seit seinem ablösefreien Wechsel von PSG hat Messi bereits zehn Tore für Inter Miami erzielt. Dazu kommt noch ein Assist für den siebenmaligen Gewinner des Ballon d'Or.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Vor seinem Debüt in der MLS gegen die New York Red Bulls in der Nacht zum Sonntag steht für Messi und Miami noch das Halbfinale im U.S. Open Cup an: Am frühen Donnerstagmorgen trifft der Verein aus Florida auf den FC Cincinnati.