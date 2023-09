Fan-Flucht bei Inter Miami: Nach Lionel Messis Verletzung verlassen die Anhänger in Scharen das Stadion

Der Hype um Lionel Messi und Inter Miami scheint grenzenlos, doch ohne den argentinischen Superstar wirkt das Interesse am Team nur begrenzt.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi wurde beim Heimspiel von Inter Miami gegen Toronto FC in der 37. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt. Für viele Fans war das Grund genug, das Stadion frühzeitig zu verlassen. Menschenmassen erhoben sich noch vor der Halbzeit von ihren Plätzen und kehrten nicht mehr zurück.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die MLS und Inter Miami erleben durch den Messi-Transfer den größten Hype ihrer Geschichte. Die Einschaltquoten stiegen in die Höhe, Fanartikel werden vermehrt gekauft und selbst Weltstars wie Leonardo DiCaprio, Selena Gomez und LeBron James stecken im Fußball-Fieber und schauten sich bereits ein Miami-Spiel live an.

Nun scheint die Fassade das erste Mal zu bröckeln, es wird ersichtlich, welche Auswirkungen es hat, wenn Messi nicht auf dem Platz steht.

Auch ohne den Weltmeister und viele Zuschauer gewann Miami das Spiel gegen die Kanadier mit 4:0 und darf weiterhin von einem Play-Off-Platz träumen.

WIE GEHT ES WEITER? Die Auswechslung Messis sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen und man beobachte ihn nun in den kommenden Tagen, erklärte Trainer Tata Martino.

Es bleibt also offen, ob der Angreifer für das nächste MLS-Spiel, in der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen Orlando City wieder fit ist.

