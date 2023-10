Fake-Werbung! Wirbel um Manuel Neuer vom FC Bayern München - Management prüft rechtliche Schritte

Derzeit kursiert ein fragwürdiges Werbe-Video von Manuel Neuer. Dabei handelt es sich allerdings um einen Fake.

WAS IST PASSIERT? Während Manuel Neuer in diesen Tagen an seinem Comeback für den FC Bayern München arbeitet, macht derzeit ein mittels KI (Künstliche Intelligenz) gefaktes Video die Runde, bei dem er Werbung für eine App macht. Das könnte nun Konsequenzen haben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Neuer wurde dabei aus einem existierenden Video herausgeschnitten, um für "Strategic Focus" die Werbetrommel zu rühren. Seine Stimme scheint mit KI erzeugt worden zu sein.

WAS WURDE GESAGT? "Ich werde dir einen Tipp geben, wie du in kurzer Zeit zehntausend Euro oder mehr verdienen kannst“, beginnt das Video mit Neuers vermeintlicher Stimme.

Später fordert der gefakte FCB-Torhüter dazu auf, die App herunterzuladen. Er selbst sei Nutzer und würde dort oft selbst Mini-Spiele spielen. "Wenn du Glück hast, kannst du einen anständigen Betrag gewinnen“, heißt es weiter.

Dann geht die künstliche Stimme von Neuer einen Schritt weiter und fordert dazu auf, in die besagte App Geld zu investieren: "Du brauchst nicht zu glauben, dass du am ersten Tag Glück hast, sei geduldig und spiele weiter!“

WIE GEHT ES WEITER? Nach Informationen von Sport1 denkt die Neuer-Seite nun darüber nach, rechtliche Schritte einzuleiten. Das Video verstoße gegen das Persönlichkeitsrecht und die Datenschutz-Grundverordnung.

