Fabio Coentrao über seinen Abschied von Real Madrid: "Es sind viele Dinge passiert"

Seit Sommer 2018 ist das Kapitel Real Madrid für Fabio Coentrao Geschichte. Nun schoss der Portugiese gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber.

Fabio Coentrao, ehemaliger Linksverteidiger von , hat rund sieben Monate nach seinem Abschied aus der spanischen Hauptstadt einen Seitenhieb gegen seinen Ex-Klub verteilt.

"Es sind viele Dinge passiert. Wenn ich erzählen könnte, was am 31. August vergangenen Jahres vorgefallen ist, könntet ihr euch vorstellen, was ich durchgemacht habe. Ich würde gerne sprechen, kann aber nicht", sagte der 31-Jährige Medienvertretern nach dem Spiel seines aktuellen Arbeitgebers Rio Ave gegen Lissabon (0:3) am vergangenen Sonntag.

Coentrao verließ den amtierenden Champions-League-Sieger im Sommer 2018 in Richtung seines Heimatlandes, nachdem das Verhältnis zwischen ihm, seinem Berater Jorge Mendes und den Klubverantwortlichen der Blancos endgültig zerrüttet war. Nach dem Transfer sagte Coentrao, dass ihm das viele Geld, welches ihm durch seinen Abgang durch die Lappen gehe, egal sei.

Fabio Coentrao durfte nicht mehr mit Real-Stars trainieren

In den Jahren zuvor deutete sich diese Entwicklung bereits an, als der Linksfuß nach Monaco (2015/16) bzw. zu Sporting (2017/18) verliehen wurde und damit in der sportlichen Planung von den Königlichen keine Rolle spielte. Mit Real holte Coentrao insgesamt allerdings elf Titel und lief dabei 106-mal im weißen Jersey auf.

Bis zur Vertragsauflösung im Sommer durfte Coentrao beim spanischen Top-Klub nicht einmal mehr am Teamtraining teilnehmen, sondern konnte lediglich individuell trainieren. Ursprünglich wollte der portugiesische Nationalspieler bei Sporting bleiben, was jedoch aus finanziellen Gründen nicht klappte.

Coentrao über seine Karriere: "Habe bei den besten Klubs der Welt gespielt"

Nun liegt der Fokus des 31 Jahre alten Defensivspezialisten aber auf seinem Heimatklub, mit dem er in um Punkte kämpft: "Ich hatte eine wunderbare Karriere, habe viele Titel gewonnen und bei den besten Klubs der Welt gespielt. Jetzt bin ich glücklicherweise wieder nach Hause zurückgekehrt und will mithelfen, Rio Ave in der ersten Liga zu halten."

Sein Arbeitspapier beim Primera-Liga-Klub läuft noch bis Saisonende, weswegen seine Zukunft ungewiss ist.