"F*** off": Liverpool-Legende Carragher schießt gegen Eliteliga-Pläne

Die mächtigsten Vereine planen offenbar eine Art Eliteliga. Was bei Fans schon länger für Unmut sorgt, verärgert nun auch Jamie Carragher.

Der ehemalige Liverpool-Profi Jamie Carragher hat mit Unverständnis auf die Pläne einer europäischen Eliteliga reagiert, die von den größten Klubs des Kontinents mithilfe des Weltverbands FIFA forciert wird.

"Oh, F*** off", antwortete Carragher auf eine entsprechende Meldung von Sky Sports News. Der Sender berichtete am Dienstag, dass mehrere Spitzenvereine eine europäische Premier League planen, in der es um enorme Geldsummen gehen soll. Laut Sky Sports stehen insgesamt fünf Milliarden Euro im Raum.

Bericht: 18 Klubs planen Eliteliga

Demnach sollen konkret 18 Klubs aus , , , und die Eliteliga vorantreiben, auch der soll zu den Initiatoren zählen. Die Partien sollen während der Saison im Modus mit Hin- und Rückspiel ausgetragen werden.

Mehr Teams

Eine offizielle Bestätigung bezüglich des Wettbewerbs wird wohl Ende Oktober erwartet, starten soll das Ganze bereits 2022.

Fans kritisieren Modell einer Eliteliga

In der jüngeren Vergangenheit war immer wieder über ein derartiges Modell spekuliert worden, das bei Fans bislang auf wenig Gegenliebe stieß.

Ob die neue Liga als Ersatz für die dienen soll oder die beteiligten Vereine ihren jeweiligen Heimatligen den Rücken kehren würden, ist noch offen. Vor allem der deutsche Rekordmeister hatte aber stets versichert, Mitglied der zu bleiben.