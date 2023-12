Ex-Star von Atlético Madrid verrät: Diego Simeone hatte beleidigenden Spitznamen für Lionel Messi

El Cholo hatte wohl eine spezielle Herangehensweise, um seine Schützlinge auf die Aufeinandertreffen mit Lionel Messi vorzubereiten.

WAS IST PASSIERT? Diego Simeone (53), langjähriger Trainer von Atlético Madrid, hatte einen beleidigenden Spitznamen für Superstar Lionel Messi (36, Inter Miami). Simeones argentinischer Landsmann spielte lange für den FC Barcelona und sein Ex-Schützling Filipe Luis hat der Marca verraten, wie der Atléti-Coach seine Spieler auf die Duelle vorbereitete.

WAS WURDE GESAGT? Luis, der seine Karriere Ende dieses Jahres beendet, schilderte: "Bei Atléti stellte Simeone vier Spieler für Messi ab. Wenn der also trotzdem traf, war nicht ein Spieler alleine Schuld, sondern Messi war einfach so gut."

Weiter meinte der ehemalige Nationalspieler Brasiliens: "Vor den Spielen gegen Barcelona benutzte Simeone niemals Messis Namen. Stattdessen nannte er ihn 'den Zwerg'. Er tat das, damit wir keine Angst vor Messi hatten, wenn dieser vor uns auftauchte."

WAS IST DER HINTERGRUND? Während seiner Zeit erfolgreichen Zeit in Barcelona schenkte der 1,70 Meter große Angreifer den Rojiblancos ordentlich ein. Insgesamt 32 Tore erzielte Messi gegen Atlético, einzig gegen den FC Sevilla netzte der achtmalige Gewinner des Ballon d'Or noch häufiger.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images





Getty Images

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Als Linksverteidiger traf Luis während seiner Zeit in Spanien häufig auf Messi. Luis spielte für Deportivo La Coruna und hatte zwei Engagements bei Atlético, von 2010 bis 2015 sowie von 2015 bis 2019. Zuletzt spielte der 38-Jährige für Flamengo.

Messi verließ Barcelona nach fast 20 Jahren 2021 und kickt nach zwei Jahren in Diensten PSGs nun für Inter Miami.