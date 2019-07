Ex-Geschäftsführer Cetinkaya: "Hazard wird eines Tages für Fenerbahce spielen"

Wechselt Eden Hazard eines Tages in die Türkei? Glaubt man Ex-Fener-Geschäftsführer Cetinkaya, wird der Belgier irgendwann in Istanbul aufschlagen.

Der ehemalige -Geschäftsführer Hasan Cetinkaya hat verraten, dass Real Madrids Superstar Eden Hazard plant, eines Tages für den türkischen Erstligisten aufzulaufen.

"Eden Hazard ist ein alter Freund von mir. Ich kenne ihn seit er 15 oder 16 Jahre alt war und noch für Lille spielte", erklärte Cetinkaya bei Ajansspor. "Er hegte unglaubliche Sympathien für Fenerbahce und gab mir sein Wort: 'Hasan, eines Tages werde ich für Fenerbahce spielen. Ich weiß nur noch nicht, wann das sein wird.'"

Hasan Cetinkaya: "Ich wünschte, er hätte damals schon für Fenerbahce gespielt"

Cetinkaya, der mittlerweile Vizepräsident beim belgischen Klub Waterloo ist, erinnerte sich, dass Fenerbahce schon Interesse an Hazard hatte, als dieser noch am Anfang seiner Karriere stand. "Er war 16, als er für Lille spielte. Sie hatten ihn, Gervinho und Sow. Wir konnten aber nur Sow zu uns locken. Danach erreichte Hazard ganz andere Dimensionen. Er war eines der größten Talente in Europa. Ich wünschte, er hätte damals schon für Fenerbahce gespielt. Die Zeit wird es zeigen. Eden Hazard wird eines Tages für Fenerbahce spielen."

Zunächst einmal wird Hazard für Real Madrid auflaufen. Der Angreifer war nach langem Transfer-Hickhack vor wenigen Wochen zu den Königlichen gewechselt, die im Gegenzug 100 Millionen Euro Ablöse an den überwiesen.