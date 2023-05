Ex-BVB-Star Kevin Großkreutz verlässt TuS Bövinghausen

Einige Monate früher als geplant verlässt Kevin Großkreutz Bövinghausen.

WAS IST PASSIERT? Ex-Weltmeister Kevin Großkreutz verlässt den Fünftligisten TuS Bövinghausen vorzeitig. Das bestätigte der frühere Bundesliga-Profi von Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart den Ruhr Nachrichten.

WAS WURDE GESAGT? Ich werde kein Spiel mehr für Bövinghausen machen. Ich höre sofort aus beruflichen und familiären Gründen auf", erklärte der 34-Jährige.

WAS IST DER HINTERGRUND? Anfang April hatte Großkreutz seinen Posten als Spielertrainer in Bövinghausen verloren. Der Mittelfeldspieler, Weltmeister 2014 in Rio, wollte der Mannschaft ursprünglich als Spieler weiter im Kampf um den Aufstieg helfen: "Natürlich werde ich weitermachen und die Saison vernünftig zu Ende bringen", hatte er gesagt.

Viele Aufträge verhindern dies laut Großkreutz nun, "da macht es keinen Sinn, wenn ich mal fehle und dann wieder da bin", erklärte er.

DIE BILDER ZUR NEWS:

imago images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Zuvor war bereits bekannt, dass Großkreutz zur kommenden Saison in die sechstklassige Westfalenliga zum SV Wacker Obercastrop wechseln wird. Laut Bövinghausens Vereinspräsident Ajhan Dzaferoski gehe man "im Guten" auseinander.