"Haltet die Fresse und geht morgen arbeiten": Ex-BVB-Star Großkreutz sorgt bei Oberliga-Spiel für Wirbel

Weltmeister Kevin Großkreutz polarisiert auch in der Oberliga. Das mündet in bisweilen deftigen Wortgefechten.

Der Ex-Dortmunder Kevin Großkreutz hat sich bei einem Oberligaspiel mit dem TuS Bövinghausen offenbar etwas im Ton vergriffen, seinen Gegner Viktoria Clarholz damit aber offenbar zusätzlich motiviert. Großkreutz soll bei der 1:4-Niederlage seines Klubs in Richtung der gegnerischen Ersatzbank gerufen haben: "Haltet die Fresse und geht morgen arbeiten."

Marc Borgmann, Pressesprecher des TSV Victoria Clarholz, schilderte den Vorfall in einem Facebook-Post und bedankte sich für den "Sonderschub an Motivation".

Versöhnliche Töne nach Großkreutz-Spruch

Die "Ersatzbank des schönen Dorfes Clarholz" mit diesen Worten zu pushen sei "großes Tennis eines deutschen Weltmeisters", ergänzte Borgmann. "Mehr möchte ich dazu auch nicht schreiben, da der Abend nicht mehr so lang ist und morgen die Arbeit ruft", schrieb Borgmann und fügte noch lachende Emojis an. Zudem richtete er noch Worte an Großkreutz: "Erhol Dich morgen gut von den anstrengenden 90 Minuten heute."

Bövinghausens Trainer Sebastian Tyrala sah die ganze Sache entspannt. "Das muss man alles nicht so hoch hängen. Man muss auch sehen, was Kevin selbst die ganze Zeit abbekommt. Da ist es fast normal, dass er mal einen Spruch zurückdrückt. Das ist nicht nötig, und er selbst hat das auch überhaupt nicht nötig, aber mit Überheblichkeit hat das gar nichts zu tun", wurde der Ex-Profi bei FuPa.net zitiert.

Auch Borgmann selbst glättete später die Wogen. "Ich hoffe, Kevin nimmt mir den Post nicht übel. Wir können uns gerne auch mal bei einem Getränk in einer seiner Lokalitäten dazu austauschen", sagte er der Bild.

imago images

Clarholz' Sportlicher Leiter Frank Scharpenberg sah es ähnlich: "Ich mag Menschen, die Emotionen zeigen. Ob das jetzt zu viel war oder nicht, will ich gar nicht bewerten. Man sollte jedenfalls nicht alles auf die Goldwaage legen, deshalb ist sowas für uns nach 90 Minuten wieder abgehakt."