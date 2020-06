FC Everton vs. FC Liverpool heute im TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER: Die Übertragung der Premier League

Turbulente Wochen im Fußball, in den meisten Ländern wurde aufgrund des Coronavirus vor leeren Rängen oder gar nicht mehr gespielt - in geht es nun wieder los. Der muss gegen den Lokalrivalen ran . Anstoß im Goodison Park ist heute um 20 Uhr.

Nach dem Aus in der Champions League gegen Atletico Madrid (2:3 n.V.) gibt es nur noch ein Ziel für den FC Liverpool: Die Premier League gewinnen. Stadtrivale Everton hat sicherlich etwas dagegen.

Es ist immer etwas ganz besonderes, wenn die beiden Klubs aus Liverpool aufeinandertreffen. Das Merseyside-Derby ist jedem Fußballfan ein Begriff, die beiden Stadien, die Anfield Road und der Goodison Park, liegen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Der Premier-Leauge-Titel ist Jürgen Klopp und seinen Jungs kaum noch zu nehmen, es ist nur eine Frage der Zeit.

FC Everton vs. FC Liverpool, alle Infos zur Übertragung der Premier League findet Ihr in diesem Artikel, auch findet Ihr hier ungefähr eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen beider Teams.

An dieser Stelle gibt es erst mal schlechte Nachrichten für alle Fans von Everton, Liverpool und des Fußballs: Die Premier League wird in der Saison 2019/20 nicht im Free-TV übertragen.

Goal zeigt euch, wo Ihr das Spiel heute trotzdem live sehen könnt.

