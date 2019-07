Bericht: Everton nimmt Diego Costa von Atletico Madrid ins Visier

Everton denkt offenbar über einen Transfer von Atleticos Diego Costa nach. Besitzer Farhad Moshiri will damit ein Ausrufezeichen setzen.

Everton-Besitzer Farhad Moshiri soll den Verantwortlichen des Premier-League-Klubs den Auftrag erteilt haben, die Chancen auf einen Transfer von Starstürmer Diego Costa von auszuloten. Demnach plant der 64-Jährige, im laufenden Transferfenster einen Neuzugang mit Signalwirkung unter Vertrag zu nehmen.

Wie die Daily Mail berichtet, sei Moshiri bereit, trotz eines überzogenen Transferbudgets in den letzten drei Jahren weiteres Geld für eine namhafte Verstärkung der Toffees-Offensive in die Hand zu nehmen. Und sein Wunschspieler ist Diego Costa.

Atletico Madrid: Abschied von Diego Costa ist realistisch

Der Spanier spielte in der Premier League bereits für den , vor zwei Jahren galt er bei Everton schon einmal als Transferkandidat. Sein angespanntes Verhältnis zu den Atletico-Bossen nach mehrere Eskapaden macht einen Abschied in diesem Sommer nun wahrscheinlich. Der 30-Jährige steht in Madrid noch bis 2021 unter Vertrag.

Everton hat aktuell jedoch ohnehin mit einem aufgeblasenen Kader zu kämpfen. Mehrere Angreifer wie Yanick Bolasie, Mo Besic, Kevin Mirallas, Cenk Tosun und Oumar Niasse sollen den Verein daher verlassen.