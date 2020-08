Ever Banega gerät im Europa-League-Finale mit Inter-Trainer Antonio Conte aneinander: "Lass mich sehen, ob diese Perücke echt ist"

Trainer Antonio Conte von hat nach dem verlorenen Europa-League-Finale gegen den FC Sevilla (2:3) eine Auseinandersetzung mit Mittelfeldspieler Ever Banega heruntergespielt. Der Argentinier war in der ersten Hälfte mit Conte aneinandergeraten und hatte sich dabei über dessen Frisur lustig gemacht.

Auslöser des Zoffs: Der Coach der Nerazzurri hatte sich über eine Entscheidung des Unparteiischen aufgeregt, woraufhin sich Banega laut Reportern der Gazzetta dello Sport und von Sky Sport Italia durch die Haare wuschelte und dabei rief: "Lass mich sehen, ob diese Perücke echt ist.

Conte, der bekanntermaßen eine Haartransplantation hatte, reagierte wütend: "Ich werde hier auf dich warten, okay? Ich werde hier auf dich warten." Schiedsrichter Danny Makkelie zeigte Conte daraufhin die Gelbe Karte. Nach Abpfiff tauschten sich die beiden Streithähne erneut aus, der Inter-Trainer wollte sich gegenüber den Reportern jedoch nicht zur Szene äußern.

"Ich war Fußballspieler, und was auf dem Spielfeld passiert, bleibt auf dem Spielfeld", erklärte er auf der Pressekonferenz: "Ich glaube nicht, dass es Sie etwas angeht, was mit Banega passiert ist, wenn ich ganz ehrlich bin."

Das Finale in Köln am Freitagabend war geprägt von einer hitzigen Atmosphäre. Dabei brachte Romelu Lukaku die Mailänder nach fünf Minuten per Strafstoß in Front. Die Führung hielt jedoch nicht lange. So kamen die Spanier nur sieben Minuten später durch einen Kopfball von Ex-Gladbacher Luuk de Jong zum Ausgleich.

Things got HEATED between Ever Banega and Antonio Conte 😳



The Sevilla player appeared to make fun of Conte's hair...



Conte said "I'll see you after the game!" 👀#Club2020 pic.twitter.com/PxAdcssGZa