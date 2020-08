Inter Mailand: Romelu Lukaku stellt Marke von Cristiano Ronaldo ein

Romelu Lukaku brachte Inter Mailand im Europa-League-Finale gegen Sevilla in Führung. Mit dem Tor erreichte er eine Marke von Cristiano Ronaldo.

Inter Mailands Stürmerstar Romelu Lukaku hat mit seinem Führungstor gegen den im Europa-League-Finale am Freitag (2:3) eine Marke aufgestellt, die zuletzt Cristiano Ronaldo in der Saison 2012/13 erreichte.

Lukaku hat mit seinem Elfmeter-Treffer gegen die Spanier nämlich nun in den letzten sechs Spielen in der und damit einem europäischen Top-Wettbewerb jeweils getroffen. Juventus-Superstar Ronaldo war das 2012/13 noch in Diensten von in der gelungen.

Romelu Lukaku: Tore gegen Ludogorez, Getafe, Leverkusen, Donezk und Sevilla

Lukaku hatte für Inter in Hin- und Rückspiel der Zwischenrunde gegen Ludogorez Rasgrad getroffen und dann auch im Achtelfinale gegen Getafe, im Viertelfinale gegen Leverkusen, im Halbfinale gegen Donezk und nun eben im Endspiel gegen Sevilla. Insgesamt kam der 27-jährige Belgier in dieser Europa-League-Spielzeit auf sieben Tore.

Ronaldo begann seinen Lauf seinerzeit im abschließenden Gruppenspiel Reals gegen . Daraufhin traf er in beiden Achtelfinals gegen und auch in beiden Viertelfinals gegen sowie beim 1:4 im Halbfinal-Hinspiel gegen .