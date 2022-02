Europa League heute live im TV und STREAM: Welche Spiele werden übertragen?

Am heutigen Donnerstagabend (17. Februar 2022) startet die K.o.-Play-off-Runde der Europa League. Acht Begegnungen stehen auf dem Programm mit 16 Teams, die um den Einzug in das Achtelfinale kämpfen.

Auch zwei deutsche Teams sind mit von der Partie. Sowohl Borussia Dortmund als auch RB Leipzig kamen in der Champions League nicht über Tabellenplatz drei hinaus und sind somit also in der Europa League gelandet. Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen sind übrigens als Gruppensieger direkt für das Achtelfinale qualifiziert und müssen nicht in die Play-off-Runde.

GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Europa League im TV und LIVE-STREAM.

Europa League heute live im TV und STREAM: Der Spieltag im Überblick

Begegnungen Hinspiele der Play-off-Runde Wettbewerb Europa League Anstoßzeiten 17. Februar 2022: 18.45 Uhr und 21 Uhr

Europa League heute live: Die Übertragung des Spieltags im TV

Die Übertragungsrechte für die Europa League liegen beim Free-TV-Sender RTL. Nur dort könnt Ihr also Partien dieses Wettbewerbs live und in voller Länge verfolgen. Allerdings zeigt der Sender auch nur eine Begegnung pro Spieltag im frei empfangbaren Fernsehen. Heute handelt es sich dabei um die Begegnung zwischen RB Leipzig und Real Sociedad.

Beginn der Übertragung von RTL mit Moderatorin Laura Papendick und Experte Karl-Heinz Riedle ist um 20:15 Uhr, bevor dann um 21:00 Uhr der Anpfiff ertönt. Dort könnt Ihr also einschalten und völlig kostenlos die 90 Minuten des Spiels im TV verfolgen. Zudem seht Ihr ab 20.15 Uhr die Schlussphase von BVB vs. Rangers im Free-TV bei RTL.

Allerdings stehen heute natürlich auch noch andere Partien auf dem Programm. Einige davon könnt Ihr ebenfalls noch live sehen, wie genau erfahrt Ihr im nächsten Absatz.

Europa League heute live: Der LIVE-STREAM von RTL+

RTL zeigt zwar nur eine Partie pro Spieltag im Free-TV, per LIVE-STREAM könnt Ihr allerdings noch einige andere Spiele heute live verfolgen. Dafür braucht Ihr dann RTL+, so nennt sich der LIVE-STREAM-Service des Senders.

Hier kommt jetzt allerdings ein kleiner Haken. Um mit RTL+ die LIVE-STREAMS der Spiele sehen zu können, müsst Ihr dort ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Das kostet Euch in der billigsten Variante 4,99 Euro pro Monat. Nur so habt Ihr Zugriff auf die STREAMS von RTL+ und könnt die anderen Spiele dort verfolgen. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat in Anspruch zu nehmen. Mehr Infos zu RTL+ und den Link, um Euch anzumelden, findet Ihr hier.

Von den acht Partien am heutigen Spieltag sind allerdings die Spiele Sheriff Tiraspol vs. Sporting Braga und Zenit St. Petersburg vs. Betis Sevilla weder im TV noch im LIVE-STREAM auf RTL+ zu sehen.

