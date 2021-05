Europa League live im Free-TV: So wird FC Villarreal vs. Manchester United heute übertragen

Der FC Villarreal und Manchester United duellieren sich um den Sieg in der Europa League. So seht Ihr das Spiel im Free-TV.

Der FC Villarreal und Manchester United stehen sich im Finale der Europa League gegenüber. Anpfiff in Danzig ist heute um 21.00 Uhr .

Wer holt sich den ersten europäischen Titel in dieser Woche? Im Finale der Europa League in Danzig treffen der spanische Vertreter FC Villarreal und Englands Vizemeister Manchester United aufeinander.

Für Villarreal wäre es der erste Triumph auf europäischer Ebene, ManUnited hingegen strebt den sechsten europäischen Titel an. Zuletzt gewannen die Red Devils die Europa League 2017.

Villarreal oder Manchester United - wer gewinnt die Europa League? Goal verrät Euch, wie Ihr das Spiel im Free-TV sehen könnt.

Europa League live im Free-TV: Das Finale zwischen dem FC Villarreal und Manchester United in der Übersicht

BEGEGNUNG FC Villarreal vs. Manchester United WETTBEWERB Europa League | Finale ORT Gdansk Stadium | Danzig ANSTOSS 21.00 Uhr (im LIVE-TICKER ) SCHIEDSRICHTER Clement Turpin (Frankreich)

Europa League live im Free-TV: Die Übertragung des Finals in TV und LIVE-STREAM bei Nitro und TVNOW

Ihr wollt das Spiel kurzfristig gleich noch sehen? Und am besten im Free-TV? Dann bekommt Ihr hier fix alle Infos zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Europa League live im Free-TV: Die Übertragung im TV bei NITRO

Im Free-TV wird das Spiel heute Abend bei Nitro übertragen. Der Spartensender von RTL beginnt um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Spiel. Zum Übertragungsteam des Senders gehören Laura Wontorra, Steffen Freund und Roman Weidenfeller.

Europa League live im Free-TV: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei TVNOW

Das Spiel heute Abend ist auch über den hauseigenen Streamingservice von RTL - TVNOW - zu sehen. Im Gegensatz zur Free-TV-Übertragung bei Nitro ist dieses Angebot jedoch nicht kostenlos!

Denn Live-TV bei TVNOW ist nur mit einem Premium-Zugang nutzbar. Dieser kostet in der günstigsten Variante monatlich 4,99 Euro .

🛤 A long, hard season has led us to this moment...



Let's make it count. 𝗢𝗻𝗲 𝗹𝗮𝘀𝘁 𝗽𝘂𝘀𝗵, 𝗥𝗲𝗱𝘀! ✊ #MUFC #UELfinal — Manchester United (@ManUtd) May 26, 2021

Europa League live im Free-TV: Die Übertragung des Finals im TV und LIVE-STREAM bei DAZN

Zum vorerst letzten Mal überträgt auch DAZN heute die Europa League. Ab der kommenden Saison liegen die Übertragungsrechte an allen Spielen des zweitwichtigsten Europapokals exklusiv bei der RTL-Gruppe. DAZN hatte zuletzt alle Spiele live gezeigt, konzentrierte sich bei der Neuausschreibung aber auf die Rechte an der Champions League.

Europa League live im Free-TV: So überträgt DAZN das Spiel

DAZN steigt deutlich später als Nitro in die Vorberichterstattung ein, los geht es beim Streamingdienst um 20.45 Uhr . Moderator ist Tobi Wahnschaffe, Kommentator der Begegnung ist Uli Hebel. Als Experte ist Sebastian Kneißl mit von der Partie.

Europa League live im Free-TV: So seht Ihr das DAZN-Programm im TV

Als Streamingdienst ist DAZN von linearem TV zu unterscheiden. Dennoch kann auch das Programm bei DAZN bequem auf dem eigenen Fernseher genutzt werden. Eine umständliche Verbindung zwischen Laptop und Fernseher ist schon lange nicht mehr nötig.

Am besten geht das über eine eigene App für Euren Smart-TV. Wenn Euer Fernseher etwas älter oder nicht so gut ausgestattet ist, bietet sich die DAZN-Nutzung über einen TV-Stick oder über PlayStation bzw. Xbox an.

Im LIVE-STREAM seht Ihr die Inhalte von DAZN über diverse mobile Endgeräte. Für Smartphone und Tablet findet Ihr im App-Store bei iOS oder Android eine jeweils passende App für Euer Gerät. Zudem kann DAZN auch über jeden gängigen Browser Eures Computers genutzt werden.

Europa League live im Free-TV: Das kostet DAZN

Der erste Monat nach Neuanmeldung bei DAZN ist stets kostenlos. Wenn Ihr euch jetzt also noch schnell registriert, seht Ihr das Spiel gleich völlig gratis!

Nach dem Monat kostet DAZN im Monatsabo nach der jüngsten Preisanpassung 14,99 Euro , das Jahresabo ist für 149,99 Euro zu haben. Dafür erhaltet Ihr zahlreichen nationalen und internationalen Live-Sport.

Wer zeigt das Europa-League-Finale live im TV und LIVE-STREAM? Der Vorbericht

Manchester United will wieder an ruhmreiche Zeiten anknüpfen, der Titel in der Europa League soll der Startschuss einer neuen Ära sein. Doch der Finalgegner FC Villarreal brennt auf eine historische Chance.

Danzig/Frankfurt (SID) Kaum ein Name ist so eng mit den glorreichen Tagen Manchester Uniteds verknüpft wie der von Ole Gunnar Solskjaer. Schließlich sammelte der Norweger als Spieler Titel en masse, er fügte dem FC Bayern im Champions-League-Finale 1999 auch die "Mutter aller Niederlagen" zu. Doch seit Solskjaer die Red Devils 2018 als Teammanager übernahm, herrscht Ebbe im Trophäenschrank des stolzen Weltklubs - das soll sich im Finale der Europa League endlich wieder ändern.

Dabei geht es für United am Mittwoch (21.00 Uhr/Nitro und DAZN) gegen den Außenseiter FC Villarreal nicht "nur" um einen Titel. Nein, Solskjaer will direkt den Beginn einer neuen Ära voll Glanz und Gloria einläuten. "Es ist ein Schritt auf dem Weg, unser ManUnited zurückzubringen", sagte der 48-Jährige.

Dieses ManUnited, auf das Solskjaer anspielt, war in den 90er- und 00er-Jahren unter Sir Alex Ferguson als unersättlicher Titelsammler berüchtigt. Vor bis zu 9500 Zuschauern in Danzig soll der erste Schritt zurück zu diesem Selbstverständnis gelingen. "Eine Trophäe zu gewinnen, kann dir den Glauben schenken, und es kann dich auch hungrig nach mehr machen", sagte Solskjaer: "Wenn man etwas gewinnt, will man einfach mehr gewinnen, man will immer wieder das Gefühl haben, eine Trophäe zu gewinnen."

Dieses Gefühl ist den Red Devils abhanden gekommen. Die bislang letzten Trophäen sammelte 2017 Jose Mourinho mit dem Gewinn der Europa League und des Ligapokals. Seither herrscht eine Durststrecke, wie sie der verwöhnte Klub seit Ende der 80er-Jahre nicht mehr erlebt hat.

Auch Marcus Rashford weiß daher um die besondere Bedeutung dieses Finals. "Dieses Spiel ist für uns wichtig. Wir sind so nahe daran, als Team in jeder Saison wieder Titel gewinnen zu können", sagte der englische Nationalstürmer: "Vielleicht gibt uns die Europa League den Push, den wir noch brauchen."

Der Trend zeigt schon deutlich nach oben. Nach einem krassen Fehlstart in der Premier League und dem Aus in der Gruppenphase der Champions League fing sich Manchester wieder, blieb in der Liga auswärts die gesamte Saison ungeschlagen und landete auf dem zweiten Platz hinter dem Stadtrivalen City. Aber ein Titel fehlt eben noch.

Doch so sehr Villarreal auf dem Papier Underdog sein mag - United sollte gewarnt sein. Denn nicht nur schalteten die Spanier im Halbfinale den FC Arsenal aus und verhinderten, dass neben dem Champions-League-Finale am Samstag zwischen Manchester City und dem FC Chelsea auch die Europa League eine rein englische Angelegenheit wird. Villarreal hat auch den Europa-League-Experten schlechthin in seinen Reihen.

Schließlich hat Trainer Unai Emery diesen 15 kg schweren Pokal mit dem FC Sevilla schon dreimal gewonnen, insgesamt bestreitet der 49-Jährige schon sein fünftes Endspiel der Europa League. Und Emery kann ein besonders heißes Team ins Rennen schicken - schließlich brennt Villarreal auf den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte überhaupt.

"Villarreal ist so oft im Halbfinale ausgeschieden, aber jetzt haben wir es endlich geschafft", sagte Verteidiger Pau Torres: "Es ist eine historische Chance für uns." - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Europa League live im Free-TV: Die Aufstellung zu Villarreal gegen ManUnited

Aufstellung FC Villarreal:

Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau Torres, Pedraza - Pino, Capoue, Parejo, Trigueros - Gerard Moreno, Bacca

Nur eine Änderung bei Villarreal nach dem 1:2 bei Real Madrid: Juan Foyth ersetzt Mario Gaspar.

Paco Alcacer sitzt nur auf der Bank.

¡Y estos son los once groguets que tratarán de hacer historia hoy en Gdansk 🇵🇱!



¡𝕍𝔸𝔸𝔸𝔸𝔸𝔸𝕄𝕆𝕆𝕆𝕆𝕊 💪!#UELFinal#EsNuestroMomento pic.twitter.com/OPXLHXgqYn — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 26, 2021

Aufstellung Manchester United:

De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Bailly, Shaw - McTominay, Pogba, Fernandes - Greenwood, Cavani, Rashford

Bei ManUnited stand am vergangenen Wochenende beim 2:1 bei den Wolverhampton Wanderers nur Eric Bailly bereits auf dem Platz.