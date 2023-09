Die Gruppenphase der Europa League beginnt: In sechs Partien spielen die Teams aus, wer weiterkommt. Aber ist der Erste direkt im Achtelfinale?

Die Quali-Runden und Play-offs sind Geschichte: In der UEFA Europa League geht es nun wieder richtig rund, denn in dieser Woche beginnt die Gruppenphase. 32 Mannschaften kämpfen darum, auch im kommenden Jahr weiterhin im europäischen Klub-Wettbewerb mit dabei sein zu dürfen.

Denn nur die Gruppenphase wird noch 2023 ausgetragen, die K.-o.-Phase beginnt erst 2024. Wie auch in der Champions League führte der Weg dann über das Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale ins Endspiel, in dem dann schließlich der Titel vergeben wird.

In der Champions League ist es einfach: Die beiden Gruppenersten kommen weiter. Ist das in der Europa League genauso? Oder kommt nur der Gruppenerste direkt in die Runde der letzten 16? Wir klären Euch auf!

Europa League Saison 2023/24: Alle Spieltage in der Gruppenphase

1. Spieltag 21. September 2023 2. Spieltag 5. Oktober 2023 3. Spieltag 26. Oktober 2023 4. Spieltag 9. November 2023 5. Spieltag 30. November 2023 6. Spieltag 14. Dezember 2023

Europa League: Kommt der Gruppenerste direkt ins Achtelfinale?

Gegenfrage: Warum sollte der Gruppenerste nicht direkt ins Achtelfinale kommen? 32 Teams treten an, im Achtelfinale ist Platz für 16 Mannschaften. Also wären eigentlich die beiden Ersten direkt weiter - aber ganz so einfach ist es dann doch nicht.

Das hängt mit der Champions League zusammen, in der die jeweiligen Gruppendritten nach dem Jahreswechsel eine weitere Chance in der Europa League erhalten. Sie dürfen europäisch weiterspielen - und müssen es mit den Gruppenzweiten der Europa League aufnehmen. Die jeweiligen Duelle wurden früher als "Sechzehntelfinale" bezeichnet, mittlerweile verkauft sie die UEFA als "Play-offs zur K.-o.-Phase".

Playoffs zur K.-o.-Phase 15. und 22. Februar 2024 Achtelfinale 7. und 14. März 2024 Viertelfinale 11. und 18. April 2024 Halbfinale 2. und 9. Mai 2024 Finale 22. Mai 2024 in Dublin (Irland)

Die Antwort auf die Ausgangsfrage ist also: Der Gruppenerste - und nur der Gruppenerste - der Europa League steht direkt im Achtelfinale. Damit ist klar, dass es sich für die Teams richtig lohnt, Gas zu geben und Erster zu werden. Denn man geht somit zwei Spielen in einer weiteren Runde gegen einen potenziell starken Gegner aus dem Weg.