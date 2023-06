Europa League: José Mourinho schenkt seine Silbermedaille einem jungen Fan der Roma

The Special One bescherte einem jungen Fan der Roma ein Souvenir der besonderen Art.

WAS IST PASSIERT? José Mourinho hat einem jungen Fan der Roma nach dem verlorenen Finale der Europa League gegen den FC Sevilla seine Silbermedaille geschenkt. Kurz nach der Siegerehrung nahm der portugiesische Trainer die Medaille ab und warf sie auf dem Weg in die Kabine dem Anhänger der Giallorossi zu.

WAS IST DER HINTERGRUND? Es ist nicht das erste Mal, dass Mourinho eine solche Geste zeigte. Bereits als Trainer des FC Chelsea verschenkte er einst seine Medaille für den Gewinn der Premier League an einen Fan.

Die Roma hatte Sevilla am Mittwochabend in der Puskas-Arena von Budapest einen großen Kampf geliefert, am Ende aber im Elfmeterschießen den Kürzeren gezogen. Für den Erfolgscoach war es die erste Niederlage in einem großen europäischen Endspiel.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Mourinho steht bei der Roma noch bis 2024 unter Vertrag. Sein Verbleib ist allerdings fraglich, er wird als neuer Trainer bei Paris Saint-Germain gehandelt. Nach dem Europa-League-Finale vermied er ein Bekenntnis zu seinem Klub und sagte: "Ich will bleiben, aber meine Spieler verdienen mehr, ich verdiene mehr. Ich habe es satt, Trainer und Sprecher des Vereins zu sein."

Weiter meinte er: "Meine Zukunft? Ich meine es ernst, ich habe vor einigen Monaten gesagt, dass ich es den Besitzern sagen würde, wenn ich Kontakt zu einem anderen Verein hätte."