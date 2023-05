Wer zeigt / überträgt FC Sevilla vs. Roma? Das Finale der Europa League live im TV und im Stream

Der erste große europäische Titel der Saison wird vergeben. Wo ist das EL-Finale am Mittwochabend zu sehen?

Am Mittwochabend steigt zwischen dem FC Sevilla und der AS Rom das Finale in der Europa League. Anstoß zwischen den beiden Traditionsvereinen in der Puskas Arena von Budapest ist um 21 Uhr.

Einen Favoriten gibt es in diesem Duell, bei dem der Nachfolger von Vorjahressieger Eintracht Frankfurt gesucht wird, nicht. Sevilla ist Rekordsieger des Wettbewerbs und warf im Halbfinale Favorit Juventus raus. Die Roma ist amtierender Gewinner der Conference League und rang in der Vorschlussrunde Bundesligist Bayer Leverkusen nieder.

In diesem Artikel schildert Euch GOAL, wo Ihr das Endspiel heute live verfolgen könnt.

Wer zeigt / überträgt FC Sevilla vs. Roma heute live? Die Informationen zum Spiel

Spiel FC Sevilla – AS Rom Datum 31. Mai 2023 Anstoß 21 Uhr Austragungsort Puskas Arena, Budapest (Ungarn)

Wer zeigt / überträgt FC Sevilla vs. Roma? Das Finale der Europa League live im TV



Die Partie zwischen dem FC Sevilla und der Roma wird live im deutschen Free-TV gezeigt. RTL ist dabei die richtige Anlaufstelle. Der Kölner Sender zeigte die ganze Saison über Spiele der Europa League und das Finale bildet da keine Ausnahme.

Die Übertragung des Spiels startet mit der Vorberichterstattung um 20.15 Uhr.

Wer zeigt / überträgt FC Sevilla vs. Roma? Das Finale der Europa League heute live im Stream

Neben der Übertragung im TV zeichnet RTL auch für die Ausstrahlung via Livestream verantwortlich. Der hauseigene Streamingdienst RTL+, früher als TV Now bekannt, überträgt das Spiel.

Allerdings ist RTL+ kostenpflichtig. Mehrere Abo-Optionen stehen zur Verfügung. Am günstigsten ist dabei die Premium-Variante. Für sie werden monatlich 6,99 Euro fällig.

Wer zeigt / überträgt FC Sevilla vs. Roma? Die wichtigsten Informationen zur Ausstrahlung

Spiel: FC Sevilla vs. AS Rom

FC Sevilla vs. AS Rom Wettbewerb: Europa League

Europa League TV-Sender: RTL

RTL Streamingkanal: RTL+

RTL+ Übertragungsbeginn: 20.15 Uhr

Sevilla vs. Roma heute live: Das Finale der Europa League im Ticker

Solltet Ihr das Endspiel um die Europa League im Live-Ticker verfolgen wollen, seid Ihr bei GOAL genau richtig. Hier gibt es einen Ticker, der Euch ab etwa eine Stunde vor dem Anpfiff minutiös über das Geschehen beim Finale auf dem Laufenden hält.

Getty

Sevilla vs. Roma heute im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen im Finale der Europa League

Aufstellung Sevilla: Bono - Jesus Navas, Badé, Gudelj, Alex Telles – Fernando, Rakitic, Ocampos, Oliver,Bryan -En-Nesyri

Aufstellung Roma: Rui Patricio – Smalling, Mancini, Roger Ibanez – Celik, Cristante, Matic, Spinazzola, Lo. Pellegrini, Dybala - Abraham