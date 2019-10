Europa League heute live in TV und LIVE-STREAM: So werden die Spiele übertragen

Die UEFA Europa League am 2. Spieltag der Gruppenphase. Goal liefert einen Überblick, wo die Spiele live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt werden.

Die Europa League steht wieder vor der Tür. Der zweitwichtigste europäische Klubwettbewerb geht bereits in den zweiten Gruppenspieltag. Doch wo werden die Spiele live im TV und im LIVE-STREAM übertragen?

Am ersten Spieltag zeigten sich die deutschen Vertreter nicht gerade in Bestform, denn einzig der konnte sein Auftaktspiel im Wettbewerb gewinnen. Dagegen kassierten und richtige Klatschen, beide vor heimischer Kulisse.

Natürlich sind die ersten Spiele nicht gleich entscheidend, dennoch kann der VfL beispielsweise mit einem Polster in die zweite Begegnung gehen. Die SGE und auch Gladbach müssen dagegen auswärts schon fast gewinnen, um nach zwei Spieltagen nicht ohne Zähler da zu stehen. Hier geht's zu den Tabellen nach Spieltag eins.

Auch in diesem Jahr gibt es in der wieder drei verschiedene Anstoßzeiten: 16.50 Uhr, 18.55 Uhr bzw. um 21 Uhr. Der Großteil der Duelle wird um 18.55 Uhr und um 21 Uhr angepfiffen.

Europa League heute live in TV und LIVE-STREAM: Goal verrät, wo die Spiele live übertragen werden. Wir liefern einen Überblick über alle Begegnungen.

Europa League heute live in TV und LIVE-STREAM: Die Duelle am 2. Spieltag

Die Europa-League-Spiele am Donnerstag, 3. Oktober 2019 (2. Europa-League-Spieltag)

Europa League heute live im TV: Welches Spiel wird im deutschen Fernsehen übertragen?

Die Europa League wird heute Abend live im TV übertragen, das ist die gute Nachricht des Tages. Doch welches Spiel wird auch im Fernsehen gezeigt / übertragen?

Der TV-Sender, der pro Spieltag eine Partie in voller Länge live überträgt, ist RTL Nitro. Der Ableger von RTL hat sich die Rechte an einer Partie pro Spieltag gesichert und zeigt die vollen 90 Minuten dann live in seinem Programm.

RTL Nitro zeigt an diesem Spieltag Vitoria Guimaraes vs. Eintracht Frankfurt im Free-TV. Um 21 Uhr wird die Begegnung angepfiffen, kurz davor beginnen die Vorberichterstattungen auf dem Sender.

Wollt Ihr jedoch nicht die Partie der SGE in anschauen, sondern lieber eine andere Begegnung sehen, dann müsst Ihr hier in auf einen LIVE-STREAM ausweichen. Dabei haben wir eine echte Empfehlung für Euch, die wir im nächsten Abschnitt aussprechen.

Europa League heute im LIVE-STREAM ansehen: Die Übertragung von DAZN

Die Europa League kommt also heute live im deutschen Fernsehen. Wie Ihr aber mitbekommen habt, kommt nur eine Partie in voller Länge im Free-TV. DAZN, der Streamingdienst aus Ismaning, zeigt / überträgt die Europa League mit all ihren Partien live im Stream.

Der Sender hat sich die Rechte am Wettbewerb gesichert und zeigt damit alle Begegnungen der UEFA Europa League (205 an der Zahl) live in Deutschland - die meisten davon exklusiv. Sky ist mittlerweile nicht mehr für die Europa League zuständig.

Europa League heute im LIVE-STREAM schauen: Konferenz oder Einzelspiel

DAZN zeigt / überträgt die Europa League mit ihren Partien am Donnerstagabend live auf seiner Plattform. DAZN offeriert an diesem Spieltag beispielsweise einen LIVE-STREAM zu Basaksehir vs. Gladbach oder auch St. Etienne vs. Wolfsburg. Auch andere Duelle nicht-deutscher Teams kommen in voller Länge auf der Plattform des Streamingdienstes, z.B. AZ Alkmaar vs. Manchester United.

Wie Ihr auf den LIVE-STREAM von DAZN zugreifen könnt, erklärt der nächste Abschnitt.

Europa League heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen: Alle Infos

Europa League bei DAZN im LIVE-STREAM: Das müsst Ihr wissen

DAZN hat nicht nur die Europa League im Angebot. Der Sender zeigt / überträgt auch andere Wettbewerbe im LIVE-STREAM. Voraussetzung für die Verwendung der LIVE-STREAMs ist, dass Ihr ein Abonnement abschließt:

Kostenpunkt: 11,99 Euro pro Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabonnement

Das neue DAZN-Jahresabo ist ab sofort bei der Neuanmeldung verfügbar. Die Umstellung eines bestehenden Accounts auf das Jahresabo klappt aktuell noch nicht ganz und wird so schnell wie möglich freigeschaltet. Alle Infos findet zum Abo gibt's hier: https://t.co/UE4Mq0Qazh — DAZN HELP DE (@DAZN_DE_Help) August 1, 2019

Es gibt einen Gratismonat

Das Abo kann jederzeit beendet werden

Das Portal bietet auch noch andere Events aus , , , , usw.

Andere Sportarten sind ebenfalls im Abo enthalten (Darts, Tennis, Handball, NBA, NFL usw.)

DAZN zeigt die Europa League auf dem Gerät Eurer Wahl live im Stream

Bei den Zahlungsmethoden hat sich mittlerweile auch etwas getan: Bezahlt werden kann das Abo bereits per PayPal, da erst kürzlich die Zahlungsmethoden erweitert wurden. Über den Google-Play-Store und den Apple-Store kann die DAZN-App kostenfrei heruntergeladen werden. Sogar mit der Playstation 4 oder dem Amazon Fire TV Stick kann die App zum Laufen gebracht werden.

Europa League heute live in TV und LIVE-STREAM: VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach

Die deutschen Mannschaften stehen in der Europa League allesamt vor sehr schweren Aufgaben. Der VfL Wolfsburg muss nach reisen und sich mit messen, Eintracht Frankfurt (in Portugal bei Guimaraes) und Borussia Mönchengladbach (bei Basaksehir) geben ebenfalls auswärts ihre Visitenkarte ab.

VfL Wolfsburg:

St. Etienne heißt der Gegner von Oliver Glasner und dem VfL Wolfsburg. Die Franzosen haben das erste Gruppenspiel gegen Gent mit 2:3 verloren, zudem stehen die Grün-Weißen auch in der Ligue 1 nicht gut da. Nach acht Spieltagen hat man nur ebenso viele Punkte gesammelt und steht auf dem vorletzten Tabellenplatz. Wolfsburg gewann sein erstes EL-Spiel gegen Oleksandrija mit 3:1. Anpfiff: 18.55 Uhr (DAZN)!

Eintracht Frankfurt:

Im vergangenen Jahr war es die Spielzeit der Hessen, denn Frankfurt marschierte bis ins EL-Halbfinale. Nun tut man sich deutlich schwerer, das zeigte die 0:3-Klatsche gegen Arsenal. Bei Vitoria Guimaraes ist die SGE zwar Favorit, doch auch die Portugiesen haben ihr erstes EL-Saisonspiel verloren und müssen dementsprechend punkten. Anpfiff: 21.00 Uhr (DAZN / RTL Nitro)!

Borussia Mönchengladbach:

Borussia Mönchengladbach war beim 0:4 gegen den Wolfsberger AC auf verlorenem Posten, und das, obwohl es bei den Fohlen ansonsten eigentlich ganz gut läuft. Nun muss die Elf vom Niederrhein nach Istanbul reisen, wo gegen Basaksehir ein Hexenkessel warten wird. Der türkische Vizemeister der Vorsaison musste jedoch ebenfalls ein 0:4 gegen die Roma verkraften - ein Duell auf Augenhöhe. Anpfiff: 21 Uhr (DAZN)!