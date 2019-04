Europa League, Halbfinale: Datum, Auslosung, Paarungen, Partien und Co. – alle Informationen zur Runde der letzten Vier

Heute Abend ziehen die besten vier Teams ins Halbfinale der Europa League ein. Doch welche Paarungen sind dort möglich? Hier gibt's einen Überblick.

Die letzten acht verbliebenen Teams der spielen heute Abend die Halbfinalisten aus. ist auch noch dabei und würde mit einem klaren Sieg noch weiterkommen.

Im Halbfinale könnte ein Top-Team warten. Goal erklärt Euch alles, was Ihr über das Halbfinale wissen müsst.

Europa League: Wann findet das Halbfinale statt? Alles zu Datum, Termin und Uhrzeit

Die Halbfinalspiele finden im Mai wie gewohnt an einem Donnerstag statt. Beide Hinspiele werden am 2. Mai ausgetragen, die Rückspiele eine Woche später am 9. Mai.

Wenn die Paarungen feststehen, wird die UEFA auch die Anstoßzeit bekanntgeben.

Europa League: Gibt es eine Auslosung zum Halbfinale?

Die möglichen Halbfinalpaarungen stehen bereits fest. Als Mitte März das Viertelfinale der Europa League gelost wurde, hat die UEFA zudem festgelegt, welche Teams im Halbfinale aufeinandertreffen würden.

Eine Auslosung zum Halbfinale wird es somit nicht geben. Welche Paarungen das sein könnten, erfahrt Ihr weiter unten.

Europa League, Halbfinale: Welche Teams sind mit dabei?

In der Runde der letzten acht sind noch einige namhafte Teams vertreten. Mit Eintracht Frankfurt, , und auch vier einstige Europa-League- beziehungsweise UEFA-Cup-Sieger.

Das Viertelfinale komplettieren der , der , Lissabon und .

Team Nation Eintracht Frankfurt FC Chelsea FC Arsenal England SSC Neapel FC Valencia FC Villarreal Spanien Benfica Lissabon Slavia Prag

Europa League: Diese Mannschaften kämpfen ums Halbfinale

Eintracht Frankfurt - Benfica Lissabon, 21 Uhr, Ausgangslage 2:4: Die letzte verbliebene deutsche Mannschaft im Europapokal beeindruckte mit ihren Auftritten auf der internationalen Bühne. Fürs Weiterkommen bräuchten die Hessen zuhause allerdings ein 2:0 oder 3:1, oder einen noch deutlicheren Sieg. Den letzten Titel auf internationaler Bühne holte Frankfurt in der Saison 1979/1980.

FC Valencia - FC Villarreal, 21 Uhr, Ausgangslage 3:1: Für das Rückspiel des rein spanischen Viertelfinals legte sich Valencia eine hervorragende Ausgangsposition zurecht. Nach dem 3:1-Sieg auswärts bei Villarreal müsste zuhause einiges anbrennen, um doch noch aus dem Wettbewerb zu fliegen. Die Aufeinandertreffen in können Villarreal zudem nur wenig Hoffnung machen - sie endeten mit 0:0 und 3:0 für Valencia.

SSC Neapel - FC Arsenal, 21 Uhr, Ausgangslage 0:2: Europapokalnächte im Stadio San Paolo in Neapel sind etwas Besonderes. Eine besondere Leistung braucht Napoli jedoch auch im Rückspiel, um doch noch ins Halbfinale einziehen zu können. Es wäre die Krönung für eine erfolgreiche Saison, denn einen Startplatz für die nächste Saison haben die Italiener bereits sicher.

FC Chelsea - Slavia Prag, 21 Uhr, Ausgangslage 1:0: Der Underdog aus Tschechien betrieb viel Aufwand im Hinspiel, zu einem Torerfolg reichte es jedoch nicht. Somit steht Slavia Prag an der Stamford Bridge in London nun eine Herkules-Aufgabe bevor, um ins Halbfinale einzuziehen. Dort standen sie in ihrer Vereinsgeschichte bisher einmal (1995/1996) - der bisher größte internationale Erfolg der Tschechen.

Die Hinspiele des Europa-League-Viertelfinals im Überblick:

Heim Auswärts Ergebnis Benfica Lissabon Eintracht Frankfurt 4:2 FC Villarreal FC Valencia 1:3 FC Arsenal SSC Neapel 2:0 Slavia Prag FC Chelsea 0:1

Die Aufgabe am heutigen Donnerstag könnte freilich leichter sein. Doch auch @SLBenfica hat seine Achillesferse 🤠 Der Faktencheck ⬇️#SGEuropa #SGEBenficahttps://t.co/jGUdpc8V6U — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 18. April 2019

Europa League: Welche Paarungen sind möglich?

Die Auslosung des Viertelfinals in Nyon brachte auch die möglichen Halbfinalpartien hervor. So wurde bereits festgelegt, welcher Viertelfinal-Sieger auf welchen anderen treffen würde. Auf Eintracht Frankfurt würde der Gewinner aus Slavia Prag und FC Chelsea warten. Der Sieger aus FC Arsenal und SSC Neapel trifft entweder auf den FC Villarreal oder den FC Valencia.

Die möglichen Halbfinalpartien im Überblick:

FC Arsenal / SSC Neapel - FC Villarreal / FC Valencia

Benfica Lissabon / Eintracht Frankfurt - Slavia Prag / FC Chelsea

Europa League: Das Viertelfinale live im TV sehen

Fußballfans können sich heute Abend freuen. Das Viertelfinalrückspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Benfica Lissabon läuft nämlich live im Free-TV auf RTL und live beim Streamingdienst DAZN.

RTL überträgt die Partie ab 20:15 Uhr mit Moderatorin Laura Wontorra und Experte Roman Weidenfeller. Das Spiel kommentiert Marco Hagemann zusammen mit Experte Steffen Freund.

DAZN hingegen führt Euch mit Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte und den Experten Jonas Hummels und Ralph Gunesch durch die Partie zwischen Frankfurt und Lissabon. Vorberichte gibt es ab 20:45 Uhr live aus dem Stadion.

Bei DAZN laufen zudem alle weiteren Halbfinalpartien live. Mit wenigen Handgriffen könnt Ihr den Internet-Stream auch auf dem TV laufen lassen.

Voraussetzung dafür ist ein Account bei DAZN - den gibt es einen Monat kostenlos, anschließend werden 9,99 Euro monatlich fällig. Sobald Ihr Euch dort an Eurem Smart-TV eingeloggt habt, könnt Ihr den Stream laufen lassen. Auf herkömmlichen TV-Geräten kann beispielsweise der Amazon Fire TV Stick oder eine Playstation die Übertragung sichern.

Europa League: Das Viertelfinale im LIVE-STREAM

DAZN zeigt alle Viertelfinalspiele im LIVE-STREAM. Dort könnt Ihr Euch entweder eine Partie aussuchen oder die Konferenz "GoalZone" laufen lassen, bei der Ihr keine wichtige Szene aus allen Spielen verpasst.

Dafür müsst Ihr Euch lediglich einen Account zulegen und die App via App Store oder Google Play Store auf Euer Smartphone oder Tablet laden. Oder Ihr loggt Euch am PC, MacBook oder Laptop ein. Wenn das getan ist, steht Euch das volle Programm von DAZN zur Verfügung. Die Mitgliedschaft bei DAZN ist jederzeit monatlich kündbar und kann beispielsweise mit PayPal bezahlt werden.