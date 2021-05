Europa League, Finale live: FC Villarreal vs. Manchester United heute im TV und LIVE-STREAM

Heute Abend steigt das Finale der Europa League zwischen dem FC Villarreal und Manchester United. Die Partie wird um 21 Uhr im polnischen Gdańsk angepfiffen.

Der FC Villarreal und Manchester United stehen sich im Europa-League-Finale gegenüber. Wer wird das Endspiel für sich entscheiden können?

Manchester geht sicherlich als Favorit in die Partie, denn das Team um Bruno Fernandes wurde in der Premier League Zweiter. Villarreal wurde Siebter in LaLiga, das "Gelbe U-Boot“ hat sich damit für die neue Conference League qualifiziert. Der Sieger des Finales bekommt einen Startplatz für die Champions League, Villarreal wird deswegen besonders motiviert sein.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo das Europa-League-Finale zwischen dem FC Villarreal und Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Das Europa-League-Finale wird live und über die volle Länge im TV und LIVE-STREAM übertragen. Das Beste daran ist: Die Übertragungen sind kostenlos! Der Free-TV-Sender RTL Nitro und der Streamingdienst DAZN besitzen die Rechte am Finalspiel.

