Europa League Finale 2019: Termin, Datum, Uhrzeit und Austragungsort - alle Fakten zum EL-Endspiel

Am Donnerstagabend werden die Teams für das Finale der Europa League 2019 ermittelt. Ende Mai steigt dann das große Endspiel um den Pokal.

Die Halbfinal-Rückspiele entscheiden darüber, wer ins Finale der UEFA einzieht. Dabei hat gegen den noch alle Chancen, den Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Zeitgleich kämpft der in Valencia um das zweite Finalticket.

Europa League Finale 2019 : In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zum Endspiel der Saison 2019, also alles zu Termin, Datum, Uhrzeit und Co.

Europa League Finale 2019 – Datum, Uhrzeit und Austragungsstätte

Das Finale der Europa League wird in diesem Jahr erneut kurz vor dem Champions-League-Finale ausgetragen. Diesmal wird das Endspiel erneut unter der Woche gespielt, also genau wie in der letzten Saison.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, an welchem Tag im Mai , zu welcher Uhrzeit und in welchem Stadion das Finale ausgetragen wird.

Wann findet das Europa League Finale 2019 statt? Datum und Anstoßzeit

Das Finale der Europa League Saison 2018/19 wird am Mittwoch , den 29. Mai 2019 um 21 Uhr (MEZ) ausgetragen. Das bedeutet gleichzeitig, dass das Endspiel dieser Saison eine Viertelstunde später angepfiffen wird, als das Duell vs. in der vergangenen Spielzeit.

Wo findet das Europa League Finale 2019 statt? Der Austragungsort des Endspiels

Während das Endspiel zwischen Atletico und Marseille in der Vorsaison noch in Lyon stattfand, wandert das diesjährige Finale des Wettbewerbs nach Aserbaidschan . Dort wird im Nationalstadion von Baku , der Hauptstadt des Landes, gespielt. Das Stadion wurde im März 2015 eröffnet.

Datum/Tag: Mittwoch, 29. Mai 2019

Uhrzeit, Anstoß: 21 Uhr

Zeitverschiebung/Zeitunterschied: Aserbaidschan liegt in einer anderen Zeitzone und ist zwei Stunden vor . Deshalb wird das Europa League Finale um 23 Uhr Ortszeit angepfiffen.

Europa League Finale 2019, das Stadion: das Nationalstadion in Baku (Aserbaidschan)

Fassungsvermögen des Nationalstadions in Baku: 69.870 Zuschauer

69.870 Zuschauer Baukosten: 710 Millionen US Dollar im Jahr 2011

710 Millionen US Dollar im Jahr 2011 Spielfläche: 105 m × 68 m

105 m × 68 m Stadion der

Europa League Finale: Wo fand das Endspiel in den letzten zehn Jahren statt?

Hier seht Ihr eine Liste aller Endspiele der UEFA Europa League aus den letzten zehn Jahren. In Deutschland fand dabei nur einmal ein Finale statt.

Saison Stadt Stadion EL-Sieger 2009/10 Hamburg Volksparkstadion Atletico Madrid 2010/11 Dublin Aviva Stadium 2011/12 Bukarest Arena Nationala Atletico Madrid 2012/13 Amsterdam Amsterdam Arena FC Chelsea 2013/14 Turin Juventus Stadium 2014/15 Warschau Nationalstadion FC Sevilla 2015/16 Basel St. Jakobs Park FC Sevilla 2016/17 Solna Friends Arena 2017/18 Lyon Parc Olympique Lyonnais Atletico Madrid

Europa League Finale 2019: Wer überträgt das EL-Endspiel in Baku?

Im Gegensatz zum Finale der UEFA wird das Endspiel der Europa League schon im Free-TV zu sehen sein. Nach aktuellem Stand der Dinge ist noch nicht eindeutig klar, wer das Spiel live im deutschen TV überträgt.

Wahrscheinlich ist aber, dass RTL (zeigt auch die Partie Chelsea vs. Frankfurt heute live im TV) die Begegnung am 29. Mai unter seine Fittiche nimmt.

Europa League Finale 2019 im LIVE-STREAM sehen

Eine Alternative steht jedoch schon einmal fest: Der Streamingdienst DAZN zeigt / überträgt das Finale der UEFA Europa League live im Stream auf seiner Plattform.

Im Netz ist der LIVE-STREAM von DAZN die Anlaufstelle Nummer eins, wenn Ihr Euch für das große Endspiel des Wettbewerbs interessiert. Der Streamingdienst ist am 29. Mai im LIVE-STREAM im Nationalstadion Baku vor Ort. Rund 20 Minuten vor Anpfiff wird dann die Vorberichterstattung auf der DAZN-Plattform beginnen.

Der große Vorteil bei DAZN: Durch den Gratismonat könnt Ihr die Begegnung live und vor allen Dingen kostenlos anschauen. Auf allen internetfähigen Geräten (Android Smartphone, diverse Tablets, FireStick von Amazon, iPhone von Apple, usw.) kann der LIVE-STREAM von DAZN geöffnet werden. App downloaden, registrieren, loslegen - und das Europa League Finale 2019 live im Stream anschauen.