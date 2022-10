Köln, Freiburg und Union heute live: Wer überträgt Europa League und Conference League im TV und LIVE-STREAM?

Köln, Freiburg und Union messen sich heute im Europapokal. Doch wer überträgt die Europa League sowie die Conference League im TV und LIVE-STREAM?

Am Donnerstag gehen die Partien des 4. Spieltags in der Europa League und in der Conference League über die Bühne. Hierbei treten der 1. FC Köln und der SC Freiburg um 18.45 Uhr bei Partizan Belgrad und in Nantes an. Anschließend empfängt Union Berlin um 21.00 Uhr Malmö FF.

Der 1. FC Köln brennt nach der Heimniederlage gegen Partizan Belgrad vor einer Woche auf Revanche. Im bisher einzigen Auswärtsspiel in der Conference-League-Gruppenphase erreichten die Geißböcken in Nizza ein Remis. Dem SC Freiburg gelang hingegen gegen den FC Nantes der dritte Sieg in ebenso vielen Europa-League-Auftritten. Union Berlin setzte sich im selben Wettbewerb nach zwei Niederlagen beim punktlosen Malmö FF durch.

Heute treten der 1. FC Köln, der SC Freiburg und Union Berlin im Europapokal an. Doch wer überträgt die Partien in der Europa League und in der Conference League im TV und LIVE-STREAM? GOAL versorgt Euch mit sämtlichen Infos.

Partizan Belgrad vs. 1. FC Köln FC Nantes vs. SC Freiburg 1. FC Union Berlin vs. Malmö FF Conference League Europa League Europa League Donnerstag, 13. Oktober 2022 Donnerstag, 13. Oktober 2022 Donnerstag, 13. Oktober 2022 18.45 Uhr 18.45 Uhr 21.00 Uhr Stadion Partizana (Belgrad) Stade de la Beaujoire – Louis Fonteneau (Nantes) Stadion An der Alten Försterei (Berlin)

Die Senderechte an der Europa League und der Conference League berechtigen RTL Deutschland dazu, mehrere Partien auszustrahlen. Hierzu zählen jene des 1. FC Köln, des SC Freiburg und von Union Berlin. Obendrein läuft ein Spiel bei RTL oder bei NITRO. Doch welche Regelung gelten für die Übertragungen des 4. Spieltags?

Der 1. FC Köln tritt um 18.45 Uhr in der Conference League bei Partizan Belgrad an. Vor einer Woche erlebte die Elf von Steffen Baumgart gegen die Serben die erste Niederlage in diesem Wettbewerb. Allerdings haben diese Teams gemeinsam, dass sie gegen OGC Nizza die Punkte teilten. Wenn Ihr das Aufeinandertreffen im Stadion Partizana live mitverfolgen möchtet, benötigt Ihr ein Premium- oder ein Premium-Duo-Abo bei RTL+.

Hierfür müsst Ihr monatlich 4,99 Euro oder 7,99 Euro auf den Tisch legen. Mit der zweitgenannten Option könnt Ihr das Paket mit zwei Endgeräten nützen. Zudem seht Ihr ausschließlich in den Live-Streams der Sender Werbeeinschaltungen. Besitzer von Smart-TVs können sich das Programm des Streamings-Anbieters auch mithilfe der kostenfreien App ansehen. Zudem könnt Ihr Eure Fernseher per HDMI-Kabel etwa mit einem PC oder Notebook verbinden. Nachfolgend findet Ihr die dazugehörigen Eckdaten:

Übertragungsbeginn: 18.10 Uhr

18.10 Uhr Spielbeginn: 18.45 Uhr

Der SC Freiburg gastiert zeitgleich in der Europa League beim FC Nantes. Die von Christian Streich trainierte Mannschaft setzte sich vor einer Woche zu Hause gegen die Franzosen durch. Damit halten die Breisgauer bei der vollen Punktanzahl von neun Zählern. Die Kanarienvögel, die zum Einstand einen Heimerfolg gegen Olympiakos Piräus feierten, unterlagen hingegen zum zweiten Mal in Folge. Ebenso wie für die Begegnung des 1. FC Köln gilt, dass Ihr für die Übertragung im TV und im LIVE-STREAM nicht um ein Abo bei RTL+ herumkommt. Aber schreibt Euch an dieser Stelle die diesbezüglichen Eckdaten auf:

Übertragungsbeginn: 18.10 Uhr

18.10 Uhr Spielbeginn: 18.45 Uhr

Infolgedessen versteht sich von selbst, dass Ihr das Heimspiel von Union Berlin gegen Malmö FF im Free-TV mitverfolgen könnt. Im Hinspiel vor einer Woche nahm das Team von Urs Fischer nach Niederlagen zu Hause gegen Saint-Gilloise und in Braga die ersten Punkte in der Europa League mit. Nun zeichnet sich NITRO für die Übertragung verantwortlich. Obendrein könnt Ihr Euch die Partie im Stadion An der Alten Försterei in HD anschauen. Die Vorberichte beginnen eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff und somit um 20.15 Uhr. Doch notiert Euch nun die Eckdaten:

Sender: NITRO (HD)

NITRO (HD) Vorberichte ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Moderation: Laura Papendick

Wenn Ihr kein TV-Gerät zur Hand habt und über eine geeignete Internetverbindung verfügt, ist Euch mit dem LIVE-STREAM geholfen. Allerdings benötigt Ihr auch in diesem Fall ein Abo bei RTL+. Hiermit könnt Ihr Euch zwischen dem Live-Stream von RTL und der Ausstrahlung als Einzelprogramm entscheiden. Jedoch beginnt die Vorberichterstattung mit der zweitgenannten Option um 20.30 Uhr.

Weitere Übertragungen der Europa League und der Conference League heute im LIVE-STREAM sehen

Als Abonnenten von RTL+ könnt Ihr die Europa League und die Conference League zudem in einer Konferenz mitverfolgen. Zudem beinhaltet das Programm fünf weitere Übertragungen in voller Länge. Zwei dieser Begegnungen – Real Betis vs. AS Rom und Larnaka vs. Fenerbahçe in der Europa League – beginnen um 18.45 Uhr. Danach steigen um 21.00 Uhr die Partien Manchester United vs. Omonia Nikosia, Trabzonspor vs. AS Monaco (Europa League) und West Ham United vs. RSC Anderlecht (Conference League).

Zur Europa League und zur Conference League via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Zudem könnt Ihr dank der LIVE-TICKER von GOAL zu den Spielen des 1. FC Köln, des SC Freiburg und von Union Berlin auf dem letzten Stand bleiben. Denn: Wir informieren Euch zu allen nennenswerten Geschehnissen in der Europa League und in der Conference League. Dafür erhaltet Ihr von uns auch Push-Mitteilungen.

