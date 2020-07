Europa League, Auslosung: Leverkusen winkt Inter Mailand, deutsches Duell möglich

Auch in der Europa League geht es im August wieder weiter. Die Paarungen für das Viertel- und das Halbfinale wurden bei der Auslosung festgelegt.

Im Viertelfinale der könnte auf treffen, sollte die Werkself den 3:1-Vorsprung aus dem Achtelfinal-Hinspiel bei den Glasgow verteidigen können. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.

Inter selbst müsste sich indes gegen den durchsetzen. Da bei dieser Paarung schon das Hinspiel wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden musste, gibt es zwischen den Italienern und den Spaniern nur ein Duell auf neutralem Boden.

Theoretisch wäre im Viertelfinale auch ein deutsches Duell möglich, denn der Sieger aus Wolfsburg gegen Donezk würde auf den Gewinner des Duells zwischen Frankfurt und Basel treffen. Allerdings haben sowohl die Wölfe (1:2) als auch die Eintracht (0:3) die Hinspiele im Achtelfinale zuhause verloren.

Europa League, Auslosung: Das sind die möglichen Paarungen im Viertelfinale

Wolfsburg oder Donezk - Frankfurt oder Basel

LASK oder - oder Kopenhagen

Inter oder Getafe - Glasgow Rangers oder Bayer Leverkusen

oder Wolverhampton - Sevilla oder Roma

Wegen der Coronavirus-Pandemie war die Europa League Mitte März unterbrochen worden. Die noch ausstehenden Achtelfinals werden Anfang August ausgetragen, ab dem Viertelfinale gibt es dann wie auch in der Champions League ein Finalturnier auf neutralem Boden in Nordrhein-Westfalen. Das Turnier startet am 10. August, das Endspiel steigt am 21. August in Köln. Weitere Spielorte sind Düsseldorf, Duisburg und Gelsenkirchen.

Europa League, Auslosung: Das sind die möglichen Paarungen im Halbfinale