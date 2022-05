Europa Conference League: Wann und wo findet das Finale (Endspiel) statt? Alle Infos zu Ort, Termin und Stadion

Die UEFA stampfte vor einigen Jahren die Europa Conference League aus dem Boden. Hierbei richtet sich dieses Turnier in erster Linie an die Mannschaften der Ligen, die in der Fünfjahreswertung unterhalb der Top-15 rangieren. Nachdem die Qualifikation und die Gruppenphase Anfang Juli und Mitte September begonnen hatten, steigt in Kürze das Finale.

Zusätzlich zu den Vertretern der oben genannten Meisterschaften durften ebenso bekanntere Klubs an den Start gehen. Diese traten jedoch zunächst in der Playoffs und/oder in der Qualifikation an. Hierbei stellte der 1. FC Union Berlin den ersten Bundesligisten in der Geschichte der Europa Conference League.

Nun kämpfen die verbliebenen Mannschaften um den ersten Triumph in diesem Turnier. Anschließend zieht der Gewinner, sofern er sich nicht über die nationale Mannschaft dafür oder für die Champions League qualifiziert, automatisch in die kommende Gruppenphase der Europa League ein. Zudem gibt es eine 57,5 cm hohe und elf kg schwere Trophäe. Diese besteht aus 32 Achsen, die die ebenso vielen Teilnehmer an der Gruppenphase symbolisieren.

In den kommenden Wochen steht das erste Europa-Conference-League-Finale (Endspiel) auf dem Programm. GOAL verrät Euch nachfolgend, wo und wann diese Partie über die Bühne geht.

Europa Conference League: Das ist das Duell im Finale (Endspiel)

Mannschaft 1 Mannschaft 2 Leicester City / AS Rom Feyenoord Rotterdam / Olympique Marseille

Europa Conference League: Wann und wo findet das Finale (Endspiel) statt?

Am 6. Juli erfolgte der Auftakt der 1. Qualifikationsrunde in der Europa Conference League. Danach fand zwischen dem 14. und dem 16. September der erste Spieltag in der Gruppenphase statt. Etwas mehr als acht Monate nach dem zweiten Meilenstein steht das erste Finale auf dem Programm. Genauer gesagt setzte es die UEFA für Mittwoch, den 25. Mai, im National Stadium von Tirana an. Hierbei erfolgt der Anpfiff um 21.00 Uhr. Somit geht diese Begegnung eine Woche nach dem Endspiel in der Europa League und drei Tage vor dem Champions-League-Finale über die Bühne.

Europa Conference League: Wann und wo findet das Finale (Endspiel) statt? – Die Zuschauer

In der ersten Ausgabe der Europa Conference League werden 22.000 Zuschauer dem Finale beiwohnen können. Genau genommen hat das National Stadium von Tirana, das während der Bauzeit den Namen Arena Kombëtare trug, bei anderen Veranstaltungen eine Kapazität von 33.000 Zuschauern. Damit handelt es sich um das größte Stadion in Albanien.

Europa Conference League: Das Finale 2022 im Überblick

Datum Mittwoch, 25. Mai 2022 Anpfiff 21 Uhr Stadion Nationalstadion Tirana (Albanien)

Europa Conference League: Wann und wo findet das Finale (Endspiel) statt? – Das Stadion

Die UEFA wählte in den vergangenen Jahren etwa das Lilleküla staadion im estnischen Tallinn für den Superpokal und das Olympia-Stadion in Aserbaidschans Hauptstadt Baku für ein Europa-League-Finale aus. Als Grund dafür nannte der europäische Verband, dass man die Austragungsstätten als Brückenbauer sah und die Turniere näherbringen wollte. In diesem Fall gab es bei der Vergabe des Endspiels der ersten Europa Conference League andere Überlegungen.

Denn: Dieses Turnier richtet sich insbesondere an die Klubs der nationalen Meisterschaften, die abseits der Top-15 in der Fünfjahreswertung platziert sind. Albaniens Kategoria Superiore belegte in der für die Saison 2021/2022 herangezogenen Fünfjahreswertung den 38. Platz. Und letztlich zog keine Mannschaft in die Gruppenphase ein. Das liegt allerdings an der Tatsache, dass die besten Spieler teils auch in Europas Topligen unter Vertrag kommen. Das ermöglichte dem Nationalteam die Qualifikation für die EURO 2016 und weitere Achtungserfolge. Zu den Protagonisten der historischen EM-Qualifikation zählt Lorik Cana, der nun als Botschafter des Finales fungiert.

Beim National Stadium von Tirana handelt es sich also um das größte Fußballstadion in Albanien. Somit überrascht es nicht, dass dort sämtliche Partien der albanischen Nationalmannschaft über die Bühne gehen. Zudem finden dort die Spiele der Klubs Partizani sowie Dinamo Tirana und die Pokalendspiele statt.

Das National Stadium, das in den Jahren 2016 bis 2017 erbaut wurde, ersetzte das Qemal-Stafa-Stadion. Vier zweirängige und überdachte Tribünen umgeben das Spielfeld. Doch die Fußball-Arena sticht insbesondere dank der aus Glasfenstern bestehenden Fassaden heraus. Hierfür entschieden sich die Architekten für eine Kombination aus Schwarz und Rottönen. Dabei handelt es sich um die Farben der albanischen Nationalfahne.

Europa Conference League Finale (Endspiel): Das National Stadium von Tirana im Überblick

Bauzeit: 2016 bis 2019 Baukosten: 75 Millionen Euro Fassungsvermögen: 22.000 Zuschauer

Europa Conference League: Wann und wo findet das Finale (Endspiel) statt? – Die weiteren Europapokal-Finalorte

Eine Woche vor dem Showdown in der Europa Conference League steigt im spanischen Sevilla das Finale der Europa League. Drei Tage nach der Partie im National Stadium von Tirana, am 28. Mai, kommt es zum Endspiel der Champions League. Dieses wurde aufgrund von Russlands Überfall auf die Ukraine von St. Petersburg ins Stade de France von Saint-Denis (Paris) verlegt.

Europa Conference League: Finale (Endspiel) live im TV und LIVE-STREAM sehen – die Übertragung