Ettifaq vs. Al-Nassr: LIVE-STREAM und TV – gibt es eine Übertragung zum Spiel von CR7 heute?

Heute geht die Partie Ettifaq vs. Al-Nassr über die Bühne. Doch gibt es eine LIVE-STREAM und TV-Übertragung zum Spiel von CR7 heute? GOAL hat Infos.

In der saudischen Pro League finden am Samstag die Partien des 29. Spieltags statt. Hierbei kommt es exemplarisch zum Spiel Ettifaq vs. Al-Nassr. Der Anstoß im Prince Mohamed bin Fahd Stadium vom Dammam erfolgt um 20.00 Uhr.

Al-Nassr setzte sich am Dienstag vor eigenem Publikum gegen Al-Shabab durch. Damit siegte die Mannschaft von Cristiano Ronaldo zum dritten Mal binnen vier ungeschlagenen Meisterschaftsspielen.

Hingegen erlebte Ettifaq einen Tag zuvor gegen Al-Fateh die dritte Niederlage in vier Liga-Auftritten.

Am Samstag treten in der saudischen Pro League Ettifaq und Al-Nassr gegeneinander an. Aber gibt es eine Übertragung zum Spiel von CR7 heute? GOAL bietet Euch alle Informationen, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Ettifaq vs. Al-Nassr: Die Eckdaten zum Spiel von CR7 auf einen Blick

Spiel: Ettifaq vs. Al-Nassr Datum: Samstag, 27. Mai 2023 Uhrzeit: 20.00 Uhr Stadion: Prince Mohamed bin Fahd Stadium (Dammam)

Ettifaq vs. Al-Nassr heute im TV anschauen

Sportdigital FUSSBALL sicherte sich die Ausstrahlungsrechte an den Spielen von Al-Nassr. Daher könnt Ihr Euch etwa Auftritte von Cristiano Ronaldo in der saudischen Pro League ansehen. Aber gibt es eine Übertragung zum Spiel von CR7 heute?

Ettifaq vs. Al-Nassr heute bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Das Aufeinandertreffen Ettifaq vs. Al-Nassr zählt zu jenen mit CR7, die Ihr Euch im Fernsehen anschauen wollt. Allerdings könnt Ihr die Partie nicht live im TV mitverfolgen. Denn: Ihr müsst Euch mit einer Aufzeichnung ab Sonntag um 12.10 Uhr begnügen. Zudem benötigt Ihr einen Vertrag.

Das liegt daran, dass Sportdigital FUSSBALL einen Teil der Pakete von Sky sowie von anderen Pay-TV-Anbietern darstellt. Außerdem kooperiert der Sender mit DAZN. Dort könnt Ihr unter anderem ein Unlimited Monats- oder Jahresabo buchen. Dafür müsst Ihr pro Monat 39,99 Euro und 29,99 Euro bezahlen. Die Webseite versorgt Euch mit einer Übersicht zu den anderen Optionen. Außerdem könnt Ihr hier zahlreiche Details finden:

Anschließend gelingt die Buchung in Windeseile. Danach sollten die Besitzer von internetfähigen Fernsehern die Gratis-App herunterladen. Zudem könnt Ihr Eure TV-Geräte per HDMI-Kabel etwa mit einem Notebook oder PC vernetzen. Aber schreibt Euch an dieser Stelle die Ausstrahlung des Spiels Ettifaq vs. Al-Nassr mit CR7 auf:

Sender: Sportdigital FUSSBALL

Sportdigital FUSSBALL Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Aufzeichnung am: 12.10 Uhr

Ettifaq vs. Al-Nassr heute im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr Euch das Spiel von Cristiano Ronaldo in Dammam live ansehen möchtet, hilft Euch der STREAM weiter. Obendrein könnt Ihr damit das Aufeinandertreffen Ettifaq vs. Al-Nassr mit einer adäquaten Verbindung von überall aus mitverfolgen. Ihr könnt es diesbezüglich mit zwei Vorgehensweisen angehen.

Die Spiele von Cristiano Ronaldo gibt es LIVE bei Sportdigital.de

Sportdigital.de weist Euch auf der Startseite und in der Mediathek auf die Ausstrahlung der Begegnung im Prince Mohamed bin Fahd Stadium hin. Jedoch müsst Ihr wahlweise einen Tagespass, einen Monatspass oder einen Jahrespass erwerben. Dafür müsst Ihr 2,99 Euro, 4,99 Euro und 44,99 Euro auf den Tisch legen. Danach gilt die erstgenannte Option für 24 Stunden.

DAZN sendet das gesamte Angebot auch im Internet

Außerdem sendet DAZN sein komplettes Angebot online. Das gilt auch für die Programme der Partner wie Sportdigital FUSSBALL. Hiervon könnt Ihr mit allen internetfähigen Endgeräten und somit genauso gut mit Tablets und Smartphones profitieren.

Ettifaq vs. Al-Nassr heute im LIVE-TICKER

Zudem könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zum Spiel Ettifaq vs. Al-Nassr im Bilde bleiben. Denn: Wir berichten zu allen nennenswerten Ereignissen im Prince Mohamed bin Fahd Stadium. Zudem bekommt Ihr von uns Push-Benachrichtigungen.

Ettifaq vs. Al-Nassr: LIVE-STREAM und TV – gibt es eine Übertragung zum Spiel von CR7 heute?

Im Pay-TV: Sportdigital FUSSBALL / DAZN (Aufzeichnung) Im LIVE-STREAM: Sportdigital.de / DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Ettifaq vs. Al-Nassr: Die Aufstellungen zum Spiel von Cristiano Ronaldo

Die Startformationen folgen ungefähr 60 Minuten vor dem Anpfiff.