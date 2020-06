Espanyol Barcelona - Real Madrid: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellungen, Highlights und Co. - die Übertragung von LaLiga heute

LaLiga, 32. Spieltag: Espanyol Barcelona versucht den weißen Riesen Real Madrid zu ärgern. Alle Infos zum Spiel liefert Goal.

Am Sonntag um 22.00 Uhr empfängt Espanyol in den Rekordmeister Real Madrid im RCDE Stadium in Barcelona.

Kann die Tabellenspitze für sich beanspruchen? Vor dem Spieltag waren Real Madrid und der FC Barcelona punktgleich, die Madrilenen aufgrund des besseren Torverhältnisses aber auf dem ersten Platz. Jetzt hat Barca zwar vorgelegt, mit einem Unentschieden gegen Celta Vigo aber zwei Zähler verloren. Real kann sich also mit einem Sieg ein kleines Polster verschaffen.

Barcelona steht am anderen Ende der Tabelle. Mit nur 24 Punkten sind die Katalanen aktuell Tabellenletzter. Am vergangenen Spieltag mussten sie ein 0:1 gegen Betis einstecken und konnten seit dem Re-Start von LaLiga noch nicht gewinnen.

Wo das Spiel gezeigt wird, wie Ihr es sehen könnt und welche Spieler auflaufen werden - in diesem Artikel erfahrt Ihr es.

Espanyol Barcelona vs. Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel im Überblick

Spiel Espanyol Barcelona vs. Real Madrid Wettbewerb 32. Spieltag, LaLiga Datum 28. Juni 2020 Uhrzeit 22.00 Uhr Ort RCDE Stadium, Barcelona

Espanyol Barcelona vs. Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung von LaLiga

Das Beste was der spanische Fußball zu bieten hat, gibt es auf DAZN. Nur bei diesem Streaminganbieter könnt Ihr alle Spiele von LaLiga live und in voller Länge sehen. Dafür benötigt man zwar ein Abonnement, aber dank des Probemonats gelingt der Einstieg besonders einfach. Damit seht Ihr einen ganzen Monat lang alle Inhalte auf DAZN kostenlos und ohne Abonnementbindung. Im Anschluss könnt Ihr jedoch eine Mitgliedschaft abschließen. Entweder Ihr wählt ein Monatsabo für 11,99 Euro oder ein Jahresabo für 119,99 Euro.

Espanyol Barcelona vs. Real Madrid heute live auf DAZN: So seht Ihr das Spiel

Nachdem Ihr Euch auf DAZN eingeloggt habt, könnt Ihr sofort loslegen und das Spiel auswählen. Anstoß ist um 22.00 Uhr, die Vorberichte gibt es aber schon ab 21.45 Uhr. Mit dabei von der Partie sind Kommentator Nico Seepe und Experte Sascha Bigalke. Sie werden Euch auf das Spiel einstimmen und durch den Abend begleiten.

Den LIVE-STREAM von DAZN könnt Ihr ganz einfach auf Eurem Fernseher sehen, in dem Ihr entweder einen Smart-TV verwendet oder eins der zahlreichen Streaminggeräte wie Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Playstation oder Xbox. Möchtet Ihr lieber mobil sein und das Spiel von unterwegs aus sehen, dann könnt Ihr die DAZN-App (Android oder iOS) auf Eurem Smartphone oder Tablet verwenden.

Espanyol Barcelona vs. Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel im LIVE-TICKER von Goal

Keine Zeit das Spiel live zu sehen oder Ihr möchtet noch zusätzlich Infos zur Begegnung zwischen Espanyol und Real? Dann schaut im ">LIVE-TICKER von Goal vorbei. Hier verpasst Ihr keine wichtige Szene und erhaltet zusätzlich Statistiken und Analysen zum Spielgeschehen.



Espanyol Barcelona vs. Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Spiel verpasst? Mit den Highlights auf DAZN könnt Ihr die besten Momente des Spiels in einer Zusammenfassung sehen. Alternativ ist es auch möglich das Spiel im Re-live nochmal ganz zu erleben. Für beide Optionen benötigt Ihr ein Abo oder den Gratismonat bei DAZN.

Espanyol Barcelona vs. Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Wie das weiße Ballett tanzen wird, und welche Spieler seitens Espanyol versuchen Punkte zu ergattern, könnt Ihr kurz vor Spielbeginn an dieser Stelle sehen.