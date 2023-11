"Es war frustrierend, mit ihm zu spielen": Ehemaliger Star von Manchester United war Wayne Rooneys schlimmster Mannschaftskamerad

Ausgerechnet mit einem offensiven Flügelspieler verstand sich Wayne Rooney einst so gar nicht

WAS IST PASSIERT? Wayne Rooney (38) hegt keine guten Erinnerungen an das Zusammenspiel mit Nani (36) bei Manchester United. Der Rekordtorschütze der Red Devils bezeichnete den Portugiesen gar als "schlimmsten Mannschaftskameraden".

WAS WURDE GESAGT? Im Podcast 'Seven: Rob Burrow with Wayne Rooney' erklärte der ehemalige Weltklassestürmer: "Mein schlechtester Mitspieler? Da gibt es wahrscheinlich mehr als ihr denkt. Auf dem Platz war der schlimmste Nani. Es war frustrierend, mit ihm zu spielen."

Deutlich besser denkt der Trainer von Birmingham City über andere Weggefährten: "Mein bester Mannschaftskamerad war Darren Fletcher. Es gab auch John O'Shea, Wes Brown, Michael Carrick – wir hatten alle ein enges Verhältnis. Wir hatten unsere Plätze nebeneinander in der Kabine und haben einige richtig gute Momente auf und abseits des Rasens erlebt."

WAS IST DER HINTERGRUND? Rooney spielte von 2004 bis 2017 für ManUnited. Nani, der heute bei Adana Demirspor in der Türkei unter Vertrag steht, war sieben Jahre lang Wazzas Mitspieler. Gerade zu Beginn seiner Laufbahn war ein trickreicher Dribbler mit einem Hang zum Eigensinn.

Gemeinsam gewannen die Offensivspieler mit United zahlreiche Titel, darunter vier englische Meisterschaften und 2008 die Champions League.

