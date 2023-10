Wayne Rooney neuer Coach von Birmingham City

Manchester-United-Ikone Wayne Rooney ist neuer Teammanager des englischen Zweitliga-Klubs Birmingham City.

WAS IST PASSIERT? Manchester-United-Ikone Wayne Rooney ist neuer Teammanager des englischen Zweitliga-Klubs Birmingham City.

WAS WURDE GESAGT? In einer Pressemitteilung des Klubs sagte Rooney: "Ich habe eine klare Vorstellung davon, wie die Mannschaft spielen soll, und mein Trainerstab und ich werden hart daran arbeiten, diese umzusetzen. Wir werden hier eine Kultur des Gewinnens schaffen." Er könne es kaum erwarten, mit der Arbeit loszulegen. Der 37-Jährige folgt auf den am 9. Oktober entlassenen John Eustace.

WAS IST DER HINTERGRUND? Rooney kehr damit kurz nach seiner Entlassung beim MLS-Klub D.C. United zurück ins Trainergeschäft. Bei dem Team aus Washington wurde er nach Verpassen der Play-offs erst am 7. Oktober entlassen.

Für den ehemaligen englischen Nationalspieler ist Birmingham die dritte Station in seiner Trainerkarriere. Bisher coachte er von 2020 bis 2022 Derby County und bis zuletzt eben D.C. United aus Washington. Sein neues Team liegt in der englischen Championship nach elf Spieltagen mit 18 Punkten auf dem sechsten Platz. Der Rückstand auf Tabellenführer Leicester City beträgt zwölf Zähler.

