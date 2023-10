Malo Gusto hat erklärt, dass er sich mit seinem Mitspieler Reece James im "Krieg" um die Rechtsverteidiger-Position beim FC Chelsea befinde.

WAS IST PASSIERT? Gusto muss sich mit James um den Startplatz auf der Rechtsverteidiger-Position messen, seitdem er im Sommer von Olympique Lyon zum FC Chelsea kam. Der Franzose hat unter Mauricio Pochettino bereits einzige Einsätze erhalten - während der Engländer weiterhin mit einer Kniesehnenverletzung ausfällt. Der Kampf um einen Platz in der Startelf wird jedoch nach der Länderspielpause beginnen, wenn James wohl wieder fit sein wird.

WAS WURDE GESAGT? Zu seinem Konkurrenzkampf mit James befragt, antwortete der 20-Jährige gegenüber dem französischsprachigen Medium RMC Sport: "Wir haben eine gesunde Konkurrenz", James sei "sehr nett. "Wir geben uns viele Tipps, er versucht mir zu helfen und ich ihm."

Doch auf dem Platz sehe das dann nicht mehr so friedlich aus: "Auf dem Spielfeld herrscht Krieg, das weiß auch er sehr gut, wir verteilen keine Geschenke. Es wird schlichtweg der Beste spielen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Chelsea steckt unter Trainer Pochettino noch im Entwicklungsprozess. Aus den ersten acht Premier-League-Spielen in der Saison 2023/24 haben sie nur elf Punkte geholt. Aber Gusto glaubt, dass die Blues schon bald wieder ganz oben stehen und sich als Titelanwärter etablieren werden: "Es ist ein langfristiges Projekt. Wir versuchen, mit der Mannschaft Schritt für Schritt eine echte Gruppe zu formen, die gemeinsam vorankommt - um Chelsea wieder dorthin zu bringen, wo sie sein müssen, und alles zu gewinnen."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Gusto wurde von Didier Deschamps als Ersatz für den verletzten Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano in die französische Nationalmannschaft nachnominiert.

In der Startelf dürfte jedoch Jonathan Clauss von Olympique Marseille den verletzten Jules Koundé ersetzen, wenn die Équipe Tricolore am Freitag (20.45 Uhr) in Amsterdam auf die Niederlande trifft. Gusto könnte sich dann am Dienstag (21 Uhr) in Lille gegen Schottland in der Qualifikation für die EURO 2024 in Deutschland beweisen.