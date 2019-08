Erzgebirge Aue vs. VfB Stuttgart: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER, Highlights - die Übertragung der 2. Bundesliga

In der 2. Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Erzgebirge Aue und dem VfB Stuttgart. Hier erfahrt Ihr, wo es live im TV und LIVE-STREAM läuft.

2. , 4. Spieltag, Erzgebirge Aue vs. VfB Stuttgart - im Unterhaus geht es wieder heiß her. Der selbsternannte Favorit auf den Aufstieg in die Bundesliga ist im Erzgebirgsstadion am Freitag um 18.30 Uhr zu Gast.

Der VfB geht mit einem Last-Minute-Sieg gegen den im Rücken in die Partie. Die Veilchen stehen nach drei Spieltagen auf Tabellenplatz fünf und haben zur Überraschung vieler Chefcoach Daniel Meyer entlassen. Gegen Stuttgart steht Marc Hensel als Interimstrainer an der Seitenlinie.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen darüber, wie und ob gegen den live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Wenn sie bekannt sind, erfahrt Ihr hier auch die Aufstellungen des Duells. Wer wissen will, welche Spiele am Freitag noch live übertragen werden, findet alle Informationen dazu in unserer Programmvorschau.

Erzgebirge Aue vs. VfB Stuttgart: Das Duell im Überblick

Duell Erzgebirge Aue vs. VfB Stuttgart Datum 23. August 2019 | Anpfiff: 18.30 Uhr Ort Erzgebirgsstadion, Aue Zuschauer 9.390 Plätze

Erzgebirge Aue vs. VfB Stuttgart live im TV sehen: So geht's

Das Duell in der am Freitag nach Feierabend live im TV schauen - das wollen viele Fans der beiden Klubs machen. Und das geht auch, allerdings nicht im Free-TV. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr, wo Erzgebirge Aue vs. VfB Stuttgart heute gezeigt / übertragen wird.

Sky zeigt / überträgt Erzgebirge Aue vs. VfB Stuttgart heute live im TV

Der Pay-TV-Sender ist die Anlaufstelle Nummer eins, was die Übertragung der 2. Bundesliga anbelangt. Der Sender besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für alle Spiele der 2. Liga.

Aue vs. VfB Stuttgart wird auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2 HD übertragen. Das Programm startet um 18 Uhr, es wird also rund eine halbe Stunde Vorberichterstattung geben. Sobald das Spiel angepfiffen wird, wird Jörg Dahlmann als Kommentator im Einsatz sein.

Erzgebirge Aue vs. VfB Stuttgart im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt die Begegnung Aue vs. VfB Stuttgart heute nicht live im TV sehen, sondern wollt anderweitig mit von der Partie sein? Kein Problem, wir verraten Euch, wer Erzgebirge Aue gegen Tim Walters Stuttgarter zeigt / überträgt.

Mit Sky Go bietet Euch der Pay-TV-Sender die Möglichkeit, die Partie auch unterwegs zu schauen. Die Bilder sind dabei identisch mit dem TV-Programm.

Einziger Haken: Falls Ihr noch kein Sky-Kunde seid, kommt Ihr auch nicht in den Genuss des LIVE-STREAMS. Habt Ihr dagegen schon ein Abo abgeschlossen, erhaltet Ihr einen kostenlosen Login für den Streamingdienst, mit dem Ihr auf das Angebot zugreifen könnt.

Was Ihr tun müsst, um Sky Go zu nutzen? Als Sky-Kunde könnt Ihr Euch über die Webseite des Senders oder im Apple Store und Google Play-Store die kostenlose Sky-Go-App herunterladen. Nachdem Ihr Euch mit den Zugangsdaten eingeloggt habt, könnt Ihr den LIVE-STREAM starten.

Zeigt / Überträgt DAZN Erzgebirge Aue vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM?

Alle Fans und Kunden von DAZN, die das Zweitliga-Duell live im Internet-Stream schauen wollen, müssen jetzt ganz stark sein: Der Streamingdienst besitzt keine Übertragungsrechte für die LIVE-STREAMS der 2. Bundesliga.

Die 2. Liga wird demnach bei DAZN nicht live zu sehen sein. Allerdings wird es die Highlights nach Spielschluss auf der Plattform geben. Alle Informationen dazu findet Ihr im kommenden Abschnitt.

Erzgebirge Aue vs. VfB Stuttgart: Die Highlights auf DAZN

Nach dem Abpfiff der Partie wird es mehrere Wege geben, die Highlights zu sehen, aber kaum einer ist wohl so schnell und einfach wie DAZN. Der Streamingdienst, der seit dieser Spielzeit auch die Freitagsspiele der Bundesliga und seit einem Jahr die und überträgt, zeigt alle Höhepunkte der 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Partie.

Wer es also nicht geschafft hat, Aue vs. VfB Stuttgart live im TV und LIVE-STREAM zu sehen, kann das einfach dort nachholen. Hier geht's direkt zu DAZN und einem Gratismonat. Danach kostet eine Mitgliedschaft, die jederzeit kündbar ist, nur 9,99 Euro im Monat. Bezahlen kann man diese auf ganz viele verschiedene Arten.

Hier gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN.

Sobald die beiden Trainer ihre Aufstellungen veröffentlicht haben, findet Ihr sie hier an dieser Stelle. Das wird rund eine Stunde vor dem Anpfiff der Fall sein.

Erzgebirge Aue vs. VfB Stuttgart: Die Bilanz

ERZGEBIRGE AUE (bislang wettbewerbsübergreifend 2 Duelle) VfB STUTTGART 0 Siege 2 0 Unentschieden 0 2 Niederlagen 0 0 Tore 7

Erzgebirge Aue vs. VfB Stuttgart live im Ticker verfolgen

Manchmal hat man einfach nicht die Möglichkeit, Fußball live im TV oder im LIVE-STREAM zu sehen - aus ganz verschiedenen Gründen. Doch das heißt nicht, dass man das Duell zwischen Aue und Stuttgart verpassen muss.

Goal bringt Euch die Lösung - und sie heißt LIVE-TICKER. Einen solchen wird es auch geben, wenn die Schwaben im Erzgebirge gastieren.

Der Ticker für die Partie aus der 2. Bundesliga startet rund 20 Minuten vor Beginn der Partie und versorgt Euch bis zum Start mit allen wichtigen Informationen, die Ihr im Vorfeld wissen müsst. Sobald der Unparteiische die Kugel freigibt, werden hier alle Szenen ausführlich beschrieben und ihr bekommt alle Tore, Vorlagen, Wechsel, Gelbe oder Rote Karten beinahe in Echtzeit.

Das komplette LIVE-TICKER-Angebot auf Goal ist für Euch kostenlos.