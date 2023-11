Erstes Spiel als Vertreter von Harry Kane: Kyle Walker bricht als Kapitän von England Tradition

Kyle Walker hat beim EM-Qualifikationsspiel der englischen Nationalmannschaft in seiner ersten Partie als Kapitän für Aufsehen gesorgt.

WAS IST PASSIERT? Kyle Walker von Manchester City hat in seinem ersten Einsatz als Kapitän für die Nationalmannschaft Englands mit einer Tradition gebrochen und dazu beigetragen, dass das Debüt von seinem Teamkollegen Rico Lewis etwas ganz Besonderes geworden ist.

WAS IST DER HINTERGRUND? Beim 1:1 in der EM-Qualifikation gegen Nordmazedonien hatte der eigentliche Kapitän Harry Kane nicht in der Startelf gestanden, weshalb Walker dessen Binde übernahm.

Kurz vor dem Anpfiff trat er eine der Aufgaben des Kapitäns jedoch überraschend ab: Beim obligatorischen Mannschaftsfoto überließ er den Wimpel, worauf das Wappen der Three Lions zu sehen ist, dem Neuling Lewis. Sonst hielt jenes immer Kane in den Händen.

Nach der Partie durfte sich Lewis, der am nächsten Tag seinen 19. Geburtstag feierte, auch noch über die Auszeichnung zu Englands Spieler des Spiels freuen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

GOAL

Getty Images

WAS WURDE GESAGT? Trainer Gareth Southgate lobte Lewis, der auf seiner ungewohnten Position als Linksverteidiger einen guten Job machte.

"Er war exzellent, seine Fähigkeit, in engen Räumen anzunehmen, war herausragend, sein Mut mit dem Ball. Aber auch die Ausdauer, mit der er sich von einem kleinen Rückschlag erholte, den er nicht selbst verschuldet hatte", sagte Southgate. Lewis hatte in der ersten Hälfte nach einer durchaus harten Entscheidung des Videoschiedsrichters einen Elfmeter verschuldet, der im Nachschuss für die zwischenzeitliche Führung für Nordmazedonien gesorgt hatte.

Und weiter meinte Southgate: "Er ist ein einzigartiger Spieler. Seine Fähigkeit, in Ballbesitz zu bleiben und das auch unter Druck, ist ein Trumpf, den wir haben."