Erneute Wende: Vertrag von Gavi beim FC Barcelona doch wieder ungültig

Da der FC Barcelona angeblich eine Frist versäumt hat, hat ein Richter die Entscheidung, den neuen Gavi-Vertrag zuzulassen, zurückgenommen.

WAS IST PASSIERT? Der neue Vertrag von Mittelfeldspieler Gavi beim FC Barcelona ist nun doch nicht gültig. Über eine entsprechende Entscheidung eines Richters berichten spanische Medien übereinstimmend.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der FC Barcelona hatte Mitte September die Verlängerung mit Gavi bis 2026 bekanntgegeben. LaLiga hatte aufgrund der angespannten finanziellen Situation der Katalanen allerdings Vorbehalte gegenüber diesem neuen Vertrag und wollte ihn nicht registrieren.

Barça zog gegen die LaLiga-Entscheidung vor Gericht und bat um eine einstweilige Verfügung, bis die Frage abschließend in einem Verfahren geklärt wird. Dies gestattete der Richter auch, doch die von Barça einzureichende Klage erreichte das Gericht angeblich nach Ablauf der Frist, sodass der Richter den Berichten zufolge nun die einstweilige Verfügung wieder aufhob.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

imago images

WIE GEHT ES WEITER? Sollte es Barcelona nicht gelingen, einen neuen Gavi-Vertrag bei LaLiga zu registrieren, könnte das Supertalent im Sommer ablösefrei wechseln.

Gegen die aktuelle Entscheidung des Richters kann der Klub nun aber auch wieder Einspruch einlegen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Gavi ist mit seinen 18 Jahren schon unumstrittener Stammspieler unter Trainer Xavi. Er stand in 19 von 25 Liga-Spielen in dieser Saison in der Startelf der Katalanen.