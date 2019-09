Salzburg-Angreifer Erling Haaland bewundert Zlatan Ibrahimovic

Mit einer irren Torquote sorgt Erling Haaland von Red Bull Salzburg für Furore. Er orientiert sich bei seinem Spiel an einer Sturmlegende.

Shootingstar Erling Haaland von Red Bull Salzburg hat verraten, dass -Legende Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy) eine große Inspiration für ihn ist.

"Für mich ist Zlatan der Größte. Er ist aus Skandinavien, irgendjemand muss ja von ihm übernehmen", sagte er im Interview mit TV2. "Sein Weg nach oben und sein Spielstil haben einfach etwas an sich."

Haaland überragt mit Dreierpack in der

Mit 17 Treffern in zehn Pflichtspielen hat sich Haaland europaweit in den Fokus geschossen, vor allem sein Dreierpack am ersten Gruppenspieltag der Champions League gegen Genk sorgte für Aufsehen.

Der 19-jährige Norweger wird bereits mit mehreren internationalen Spitzenklubs in Verbindung gebracht, darunter auch Manchester United und .