Sturmtalent Erling Haaland von Österreichs Meister hat seine überragende Form auch in der unter Beweis gestellt. Mit 5:1 lag seine Mannschaft beim ersten Spiel der Klubhistorie in der Königsklasse bereits zur Halbzeit gegen vorne und der junge Norweger schnürte dabei einen Dreierpack.

Haaland wurde damit zum drittjüngsten Spieler der Geschichte, dem drei Treffer in einer Begegnung der Champions League gelangen. Jünger als der 19-Jährige waren bei diesem Kunststück einzig Real-Legende Raul (18 Jahre und 113 Tage, 1995) und der ehemalige ManUnited-Kapitän Wayne Rooney (18 Jahre und 340 Tage, 2004).

Haaland markierte für wie entfesselt aufspielende Salzburger die ersten beiden Tore sowie den Treffer zum zwischenzeitlichen 4:1. Er unterstrich damit seine überragende Form: Der Mittelstürmer steht 2019/20 bei imposanten 18 Toren in neun Pflichtspielen. Außerdem lieferte er noch fünf Assists.

