"Ich werde dich fertigmachen": Erling Haaland verrät Warnung von Pep Guardiola vor seinem Wechsel vom BVB zu Manchester City

So lief das Gespräch zwischen Pep Guardiola und Erling Haaland vor dessen Wechsel zu Manchester City.

WAS IST PASSIERT? Manchester Citys Torjäger Erling Haaland hat sich über seinen Trainer Pep Guardiola geäußert und dabei geschildert, mit welch anspruchsvollen Worten der Spanier ihn einst von einem Wechsel vom BVB zu den Citizens überzeugte.

WAS SAGEN DIE BETEILIGTEN? "Es gibt so viel! Er fordert im Training viel", sagte Haaland gegenüber The Telegraph. "Als ich mit ihm gesprochen habe, bevor ich hier unterschrieb, sagte er: 'Es ist mir egal, was du tust, mach was du willst. Aber wenn du bei mir auf dem (Trainings-) Platz stehst, musst du konzentriert sein. Wenn nicht, werde ich dich fertigmachen!"

WAS IST DER HINTERGRUND? Der norwegische Stürmer war im Sommer 2022 für 60 Millionen Euro Ablöse von Borussia Dortmund zum Premier-League-Spitzenklub gewechselt. Seitdem brach er mehrere Rekorde, erzielte in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend 52 Tore und führte seinen Klub damit zum historischen Triple.

Haaland glaubt, dass das Geheimnis des überwältigenden Erfolgs von City seit der Übernahme durch Guardiola in der zweigleisigen Herangehensweise der Mannschaft an das Leben auf und neben dem Platz liegt. "So sind er und City als Mannschaft und Verein wirklich. Deshalb waren sie so erfolgreich", erklärte Haaland.

"Der Druck ist da. Schauen Sie sich den Druck an, den wir jeden Tag als Verein, als Team und als Einzelpersonen haben. Trotzdem muss man sich auf die eine Stunde konzentrieren, die wir jeden Tag im Training haben. Den Rest des Tages soll man entspannen und nicht an Fußball denken", so Haaland weiter."

"Ich denke, das ist einer der Gründe, warum man hier mit dem gesamten Personal so erfolgreich ist. Denkt nach dem Training nicht mehr an Fußball. Nachdenken und sich weiterentwickeln gehört auf den Platz. Dort hat man sich zu konzentrieren. Das verlangt Pep von uns", fügte er hinzu.

WIE GEHT ES WEITER? Nach der überraschenden Niederlage gegen die Wolves im letzten Premier-League-Spiel geht es für City im Blockbuster am Sonntag im Emirates Stadium gegen Vizemeister FC Arsenal.