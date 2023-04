"Er ist auf ihrem Level": Pep Guardiola sieht Erling Haaland nach Traumtor gegen Southampton auf einem Niveau mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo

Erling Haaland schießt sich nach seiner Zwangspause für die Bayern warm. Pep Guardiola ist begeistert.

WAS IST PASSIERT? Manchester Citys Trainer Pep Guardiola hat nach einer neuerlichen Torshow von Erling Haaland ein Loblied auf seinen Starstürmer gesungen. Dieser hatte beim 4:1 der Skyblues gegen den FC Southampton einen Doppelpack geschnürt und dabei ein Traumtor per Fallrückzieher erzielt.

WAS WURDE GESAGT? Bei Match of the Day schwärmte Guardiola von dem Norweger, der zuvor einige Wochen wegen einer Verletzung pausiert hatte: "Sein zweites Tor war unglaublich. Es ist nicht einfach, den Ball aus dieser Höhe runterzubringen. Unglaublich, dass er bei seiner Größe die Beweglichkeit hat. (…) Sein Talent ist außerordentlich und wir brauchen ihn."

Haaland habe das Spiel "verändert", so der Spanier weiter: "Bei den Top-Torjägern haben wir zwei unglaubliche Jahrzehnte mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi erlebt. Er ist auf ihrem Level."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nach seinem 60-Millionen-Transfer von Borussia Dortmund zum englischen Meister im vergangenen Sommer hat der 22-Jährige zahlreiche Rekorde gebrochen. Mittlerweile steht Haaland bei 44 Toren in 38 Pflichtspielen. Dazu gesellen sich noch fünf Assists.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Am Dienstag kommt es für Guardiola, Haaland und City zum mit Spannung erwarteten Duell mit dem FC Bayern. Im Etihad Stadium steigt dann das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League zwischen den beiden Titelanwärtern.