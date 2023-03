Heute wird nicht nur das Viertelfinale ausgelost, sondern auch der weitere potenzielle Weg bis ins Endspiel festgelegt. Die Ziehung im TICKER!

Am heutigen Freitag (17. März 2023) blickt die Fußballwelt mal wieder nach Nyon in der Schweiz: Ab 12 Uhr wird dort nämlich das Viertelfinale der Champions League ausgelost.

Und nicht nur das: Es wird zudem bereits festgelegt, welche Viertelfinal-Gewinner im Halbfinale aufeinandertreffen würden. Der Weg bis ins Endspiel am 10. Juni in Istanbul ist dann also schon genau vorgezeichnet.

Auf wen treffen die Bayern im Viertelfinale der Königsklasse? Welche Top-Duelle wird es geben? Diese Fragen werden heute ab 12 Uhr geklärt - und Ihr könnt hier bei GOAL im LIVE-TICKER dabei sein.

Wer sich die Auslosung live im TV oder STREAM anschauen will, der bekommt HIER in einem separaten Artikel alle Informationen zur Übertragung.

Champions League, Auslosung heute: Das sind die Duelle

Viertelfinale 1: Viertelfinale 2: Viertelfinale 3: Viertelfinale 4:

Champions-League-Auslosung: Wer würde im Halbfinale gegeneinander spielen?

Halbfinale 1: Halbfinale 2:

Champions League: Die Auslosung heute im LIVE-TICKER

Vor Beginn | Gemeinsam mit Real und City zählen die Bayern nun wohl zu den drei großen Favoriten auf den CL-Titel. Möglicherweise kann man auch die SSC Neapel um Kvaratskhelia und Osimhen in den Kreis der heißesten Anwärter auf den Henkelpott mit aufnehmen.

Von den restlichen vier Mannschaften (Benfica, Chelsea, Inter und Milan) kann man wahrscheinlich Benfica und Chelsea die besten Aussichten auf eine Überraschung einräumen.

Getty

Vor Beginn | Die Bayern gaben letztlich verdient dem Star-Ensemble von PSG das Nachsehen, während Borussia Dortmund leistungsgerecht, aber durchaus etwas unglücklich am FC Chelsea scheiterte. RB Leipzig (gegen Manchester City) und Frankfurt (gegen Napoli) hatten in ihren Duellen indes keine Chance.

Vor Beginn | Mit Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, RB Leipzig und dem FC Bayern standen vier deutsche Mannschaften im Achtelfinale der Königsklasse. Lediglich die Münchener konnten sich jedoch durchsetzen, sodass im Viertelfinale nur noch ein Vertreter aus der Bundesliga vertreten ist.

Vor Beginn | Herzlich Willkommen zur Auslosung des Viertelfinals der Champions-League-Saison 2022/23. Hier verpasst Ihr nichts von der Ziehung aus Nyon. Um 12 Uhr geht es los!

Die Champions-League-Auslosung heute live im TICKER: So kam der FC Bayern gegen PSG weiter

Trainer Julian Nagelsmann und Kapitän Thomas Müller sprangen sich beim gemeinsamen Jubel mit der Brust voraus an, von den Rängen schallte es bereits "Europapokalsieger". Der FC Bayern hat die Fußball-Magier Lionel Messi und Kylian Mbappe entzaubert und darf nach einem 2:0 (1:0) an einem magischen Abend gegen die Weltauswahl von Paris St. Germain weiter vom Triple träumen.

Tor-Garant Eric-Maxim Choupo Moting (61.) und Edel-Joker Serge Gnabry (89.) vergoldeten das Jubiläum der Münchner, die nach dem 1:0 im Hinspiel in Paris in ihrem 500. Europapokalspiel erneut ins Viertelfinale der Königsklasse einzogen. Dabei rangen die Bayern den französischen Meister mit etwas Glück und viel Geschick nieder.

"In so einem Fußballspiel gibts immer wieder Momente, wo du Glück brauchst", sagte Müller, der zum "Man of the Match" gewählt wurde bei DAZN, betonte aber: "In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen die Scheu abgelegt, wir waren klarer im Verteidigen. Dementsprechend haben wir in der zweiten Halbzeit das bessere Spiel gemacht und verdient gewonnen."

Ihren nächsten Gegner erfahren die Münchner bei der Auslosung des Viertel- und des Halbfinales am 17. März. Dann sind unter anderem Dortmund-Bezwinger FC Chelsea und Benfica Lissabon mit Roger Schmidt im Topf.

Getty Images

Vorstandschef Oliver Kahn war unmittelbar vor dem Spiel bemüht, den Druck vor allem auf Trainer Julian Nagelsmann abzuschwächen. In diesem Topduell entschieden "Kleinigkeiten, Zehntelsekunden, das Spielglück", sagte er bei DAZN, "davon alles abhängig zu machen, finde ich sehr abenteuerlich. Das werden wir sicher nicht machen!" Müssen sie jetzt auch nicht.

Nagelsmann stand im wohl größten Duell seiner kurzen Münchner Ära unter Volldampf. Er trieb seine Elf - dieselbe wie bei der Generalprobe in Stuttgart (2:1) - immer wieder an, feierte gewonnene Zweikämpfe mit Jubelgesten und stritt sich mit der PSG-Bank. Nur zu verteidigen, hatte er betont, würde gegen die Offensivpower aus Paris nicht funktionieren, obwohl der dritte Weltstar Neymar (Knöchel-OP) ja fehlte.

Die Bayern suchten den Weg hinter die PSG-Dreierkette zunächst vergeblich. Leon Goretzka gab den ersten Torschuss aus der Distanz ab (16.). Auf der anderen Seite retteten Sommer und der starke Matthijs de Ligt gemeinsam gegen Messi (25.). Paris fand häufig Lücken auf der rechten Münchner Abwehrseite, wo Stanisic seine liebe Müh und Not hatte.

Jamal Musiala hatte nach kurzem Dribbling die beste Bayern-Chance zur Führung (32.). Doch Paris ließ sich auch nicht von einer Verletzung von Kapitän Marquinhos, für den der frühere Leipziger Nordi Mukiele kam (36.), ausbremsen. Nach einem Patzer von Sommer rettete de Ligt bei einem Schuss von Vitinha für seinen geschlagenen Torhüter auf der Linie (38.).

Mukiele musste zur Pause schon wieder raus, an der Ausrichtung des französischen Meisters änderte dies nichts. Erst mal aber tat sich nach einem unwiderstehlichen Solo von Musiala eine Lücke für Choupo-Moting auf. Er kam im Strafraum zu Fall, für einen Elfmeter reichte es nicht (51.).

Nach dem Abseitstreffer des Angreifers kontrollierte der deutsche Rekordmeister das Geschehen erstmals über einen längeren Zeitraum - und schlug daraus Kapital. PSG-Sechser Marco Verratti verlor gegen die hoch pressenden Thomas Müller und Goretzka den Ball. Goretzka bediente "Mr. Choupo", der nur noch einzuschieben brauchte.

Doch Paris gab sich nicht geschlagen. Sommer musste bei einem Kopfball von Sergio Ramos sein ganzes Können zeigen (64.) und blieb in der hektischen Schlussphase gefordert - bis Gnabry einen Konter nervenstark verwertete. (SID)

Champions League, Auslosung heute im LIVE-TICKER: Diese Mannschaften stehen im Viertelfinale

VEREIN LAND Manchester City England FC Bayern München Deutschland Real Madrid Spanien SSC Neapel Italien Benfica Portugal AC Mailand Italien Inter Mailand Italien FC Chelsea England

Die Champions-League-Auslosung im LIVE-TICKER: Wer sind die Favoriten?

Die drei Top-Favoriten aus den verbliebenen acht Mannschaften sind wahrscheinlich Manchester City, der FC Bayern und Titelverteidiger Real Madrid.

Dahinter reiht sich die SSC Neapel ein, die bekanntlich eine bärenstarke Saison spielt. Auch den FC Chelsea sollte man trotz schwacher Saison in der Liga nicht unterschätzen. Schließlich haben die Blues im Achtelfinale gegen Dortmund bewiesen, dass sie in der Champions League ein anderes Gesicht zeigen können.

Getty Images

Benfica darf man auch durchaus eine Überraschung zutrauen. Die Portugiesen sind unter Trainer Roger Schmidt in herausragender Verfassung, ließen in der Gruppenphase PSG und Juventus Turin hinter sich. Als Außenseiter mit Chancen auf Unerwartetes dürfen indes die beiden Mailänder Klubs Inter und AC betrachtet werden.

Champions League 2022/23: Das sind die weiteren Termine

Viertelfinale, Hinspiele : 11. und 12. April

: 11. und 12. April Viertelfinale, Rückspiele: 18. und 19. April

18. und 19. April Halbfinale, Hinspiele: 9. und 10. Mai

9. und 10. Mai Halbfinale, Rückspiele: 16. und 17. Mai

16. und 17. Mai Finale in Istanbul: 10. Juni

Champions League: Die Auslosung heute im Überblick